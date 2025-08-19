Normalització Lingüística
El català guanya espai als taulells: Roses i la Jonquera se sumen al projecte “Comerços aprenents”
La carnisseria Plana de Roses ha estat el primer establiment a estrenar la proposta, impulsada per l’Oficina de Català
A la iniciativa també s’hi ha sumat recentment la barberia Barber Shop de la Jonquera
El català com a llengua d’acollida i d’atenció al públic és l’eix del projecte Comerços aprenents, impulsat pel Consorci per a la Normalització Lingüística (CPNL) A través de l’Oficina de Català de Roses. Aquesta iniciativa busca facilitar l’ús i l’aprenentatge de la llengua entre el personal del petit comerç, especialment entre aquelles persones que tenen un domini bàsic del català i poques possibilitats d’assistir a cursos per raons laborals. Amb aquest tipus de formacions personalitzades i flexibles, el CPNL vol facilitar que la llengua arribi arreu i esdevingui una eina útil i natural també per als nous parlants. A Roses i a la Jonquera, els primers fruits ja es comencen a notar als taulells.
A Roses, el projecte s’ha posat en marxa aquest 2025 a la Carnisseria Plana, al carrer Riera Ginjolers, amb en Yassir i l’Ediney com a primers aprenents. Paral·lelament, la iniciativa ha arribat també a la Jonquera, on el Barber Shop del carrer Major s’ha adherit recentment a Comerços aprenents, obrint així camí a una millor comunicació entre comerços i clients en llengua catalana.
Sessions presencials
El programa es desplega mitjançant vuit sessions presencials a l’establiment, en què tècnics de normalització lingüística treballen durant 30 minuts amb cada participant. L’ensenyament es basa en situacions comunicatives reals, adaptades al nivell i a les funcions que exerceix cada treballador, per afavorir una integració lingüística pràctica i immediata. L’objectiu és doble: millorar la competència oral i fomentar l’ús del català en contextos reals de relació amb la clientela. Els establiments adherits mostren un adhesiu amb l’eslògan «Anima’t a parlar-me en català», que convida els clients a fer servir la llengua amb naturalitat i a motivar els treballadors a practicar-la.
Sensibilitzar la clientela
Més enllà de la formació, el projecte vol sensibilitzar la clientela. Per això, els establiments participants llueixen un adhesiu amb l’eslògan «Anima’t a parlar-me en català», que convida a utilitzar la llengua com a via de confiança i respecte mutu. Aquesta acció busca trencar barreres lingüístiques i culturals, i reforçar el paper del català com a eina de cohesió social.
