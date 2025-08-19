Medi ambient
El Cap de Creus surt de la màxima alerta per risc d’incendi i s'aixeca la restricció d'accés
Protecció Civil informa que cap municipi es troba en els nivells més elevats del Pla Alfa
El Cap de Creus és un dels nou espais naturals que continuaran tancats per risc màxim d'incendi
La Generalitat ha desactivat aquest dimarts a la matinada l’alerta del Pla especial d'emergències per incendis forestals de Catalunya (Infocat) després que el risc d’incendi hagi baixat de forma generalitzada al territori. També s’aixequen les restriccions vigents des de dissabte i es reobren els accessos als espais naturals dels municipis afectats pel nivell 4 del Pla Alfa dels Agents Rurals. A l'Alt Empordà hi havia prohibicions d'accés als parcs naturals del Cap de Creus i de l'Albera.
En els darrers tres dies, les activitats esportives i altres com acampades s’han hagut de traslladar a un nucli habitat o suspendre’s en aquestes poblacions, entre altres limitacions. Segons informa Protecció Civil, aquest dimarts cap municipi no es troba ni el nivell 4, de perill extrem d’incendi forestal, ni en el 3, de perill molt alt.
En els darrers dies, l’onada de calor havia fet disparar els termòmetres i el risc d’incendi ha estat extrem en més d’un centenar de municipis de Catalunya, mentre grans focs estan devorant el nord-oest de la Península.
Restriccions habituals al Cap de Creus
Al Cap de Creus habitualment ja hi ha restriccions de circulació per evitar aglomeracions a l'estiu. Això va fer que durant el cap de setmana passat (16 i 17 d'agost) molta gent intentés accedir igualment al recinte. La majoria d'ells ho feien amb una reserva per a un restaurant pel diumenge 17. Normalment, aquesta reserva permet accedir a l'espai reservat i molts aprofiten per anar-hi de bon matí i banyar-se en alguna de les platges que hi ha al parc.
Amb el nivell 4, però, la gent només podia entrar-hi una hora abans de la reserva per tal de limitar al màxim la circulació de persones en cas que hi hagués un incendi. Això va fer que desenes de vehicles s'aturessin a la carretera de Cala Montjoi on els Agents Rurals havien posat el punt de control. La majoria dels vehicles que aturaven es mostraven comprensius davant de la situació i canviaven de lloc per passar el dia.
