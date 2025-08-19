Meteorologia
Alerta per fortes pluges a l'Alt Empordà
Es poden registrar més de 20 litres per metre quadrat en només mitja hora
El Servei Meteorològic de Catalunya ha activat l’alerta per intensitat de pluja a diverses comarques de les comarques gironines. Es preveu que es puguin acumular més de 20 litres per metre quadrat en només mitja hora, amb un grau de perill de 2 sobre 6.
Les comarques més afectades aquest dimarts seran l'Alt Empordà, Garrotxa, el Ripollès i la Cerdanya, on s’esperen les precipitacions més intenses. L’episodi es mantindrà actiu fins dimecres, tot i que la Cerdanya i l’Alt Empordà sortiran de l’alerta a partir de llavors.
Davant aquesta situació, el Pla INUNCAT es manté en fase de prealerta des d’aquest migdia, a causa del risc de precipitacions fortes. Protecció Civil demana extremar la precaució, especialment a la meitat nord del país —incloent el Pirineu, el Prepirineu, la Garrotxa i l’Alt Empordà—, així com a les comarques del Tarragonès i el Baix Camp.
- Toni Martín, caporal de la Unitat Regional de Medi Ambient dels Mossos: 'Comprar malament és patrocinar les xarxes del tràfic il·legal d’animals
- Les empordaneses Cristina Lagresa i Anna Campà fan realitat el somni d'estudiar Enginyeria Aeroespacial
- S’accidenta a Empuriabrava un conductor amb una taxa d’alcohol sis vegades superior a la permesa
- Detingut un conductor begut per l'atropellament mortal d'un ciclista a la GI-623, a Viladamat
- Figueres no pot perdre l'estació del centre
- Dos ferits greus en un xoc frontal de matinada al Port de la Selva
- Cuinar amb valors també és preservar: la mirada de Cala Jóncols al Cap de Creus
- La 'mà dura' de Masquef (i d'Orriols)