Sant Pere Pescador posarà una planta fotovoltaica sobre el centre cívic

La instal·lació també donaria servei a la llar d’infants municipal que hi ha al costat del centre cívic de Sant Pere Pescador

Imatge d'arxiu del centre cívic de Sant Pere. / Empordà

Marc Testart

L’Ajuntament de Sant Pere Pescador té com a objectiu promoure el desenvolupament de les energies renovables als seus equipaments municipals, especialment l’energia solar fotovoltaica per a l’autoconsum compartit, amb la intenció de generar una part de l’electricitat que aquests consumeixen. Per aquest motiu, el consistori santperenc ha aprovat el projecte bàsic i executiu per a la instal·lació d’una planta fotovoltaica per a autoconsum compartit al centre cívic.

"Es buscarà implementar una instal·lació fotovoltaica eficient i econòmicament viable en aquest establiment, amb l’objectiu de reduir els costos energètics i promoure l’ús de fonts d’energia renovables, així com reduir la dependència dels combustibles fòssils, disminuir les emissions de gasos hivernacle i contribuir al desenvolupament sostenible del municipi", remarquen en el projecte.

Aquest mateix any

La instal·lació fotovoltaica es dimensiona per a poder alimentar a diversos establiments pròxims al centre cívic, com pot ser la llar d’infants municipal. A més, la connexió de la instal·lació generadora d’autoconsum compartit es connectarà a un nou equip de mesura per injectar la generació a la xarxa de distribució. També, s’inclouran les mesures necessàries per a garantir la protecció i la salut de les persones.

El camp fotovoltaic s’implantarà a la coberta de l’edifici. Es preveu disposar la resta d’equips en les zones de l’edifici de millor accés pel seu control i manteniment.

L’alcalde de Sant Pere Pescador, Agustí Badosa, espera que a finals d’aquest mateix any pugui ser una realitat aquest projecte per a alimentar el centre cívic i la llar d’infants que hi ha al costat. L’objectiu final és que es pugui exposar davant dels organismes corresponents que la instal·lació fotovoltaica reuneix les condicions i garanties mínimes exigides per la reglamentació vigent, amb la finalitat d’obtenir l’Autorització Administrativa per a la seva instal·lació.

