Risc d’addicció
Aquests són els pobles de l'Alt Empordà amb més màquines escurabutxaques
Catalunya acapara el nombre més gran de dispositius recreatius a Espanya
Barcelona concentra 2.883 establiments amb aquests jocs i localitats com Granyanella i la Jonquera sobresurten per la seva proporció de bars amb terminals de joc per població
Jordi Ribalaygue
Catalunya és la comunitat autònoma amb més màquines escurabutxaques en bars i locals, amb 33.611 instal·lades, segons dades del 2024 del Ministeri de Drets Socials i Consum. La primera plaça ja l’ocupava a principis de la dècada passada, tot i que aquest tipus de joc d’atzar, que pot fomentar l’addicció, està en retrocés: des de 2014 s’han retirat 4.707 màquines a Catalunya, tot i que l’any passat n’hi havia 294 més que el 2023.
El ranquing canvia quan es pondera per població. Catalunya és la novena comunitat en proporció de terminals de joc per residents. Té repartides 4,19 escurabutxaques per 1.000 habitants, menys que a Astúries (5,49 per 1.000 persones), el País Basc (4,66 per 1.000 persones) o el País Valencià (4,53 per 1.000 persones), però més que a les Balears (3,6 per 1.000 persones), però més que a les Balears (1. Andalusia (3,59 per 1.000 persones) o la Comunitat de Madrid (2,40 per 1.000 persones).
A més, es comptabilitzen 15.502 establiments a Catalunya amb aquesta classe de recreatius que poden induir a la ludopatia. Si fa dècades eren part del paisatge habitual en la restauració de barri, avui molts establiments les eviten. Entre el 2023 i el 2024, van deixar d’oferir escurabutxaques a la clientela 33 locals. A Barcelona es concentren 2.883 locals amb escurabutxaques i una taxa d’1,71 negocis amb terminals per 1.000 residents, per sota de la mitjana.
¿I quins són els municipis on més proliferen els bars amb màquines? Les dades, obtingudes per l’ACN a través d’una sol·licitud d’informació pública al Departament d’Economia, brinden resultats dispars segons com s’analitzin. De fet, la classificació varia molt si s’examinen tots els municipis de Catalunya sense cribrar per nombre d’habitants o si s’exclou els pobles amb menys de 1.000 veïns.
De Granyanella a la Jonquera
En cas de prendre les xifres de totes les 947 localitats catalanes sense excepció, les més petites acaparen el ‘top 20’ de més ràtio de escurabutxaques per veí. La que presenta una proporció més alta d’establiments amb màquines de joc en relació amb la seva població és Granyanella, a la comarca de la Segarra. Amb 140 habitants, compta amb sis bars amb escurabutxaques i per tant una proporció equivalent a 42,9 locals que els ofereixen per cada 1.000 persones. El segueixen Sant Pere Sallavinera, a l’Anoia (12,7 negocis amb terminals per 1.000 persones ); Camarasa, a la Noguera (12,2 per 1.000 persones ), i Siurana, (11,3 per 1.000 persones). Cap dels tres arriba al miler de veïns censats.
Dels 20 municipis amb més percentatge de bars amb aparells recreatius, només un supera els 1.000 residents. És la Jonquera, la cinquena localitat amb més ràtio d’establiments amb escurabutxaques per població a Catalunya i la que encapçala la llista si es descompten els pobles petits. El municipi fronterer de l’Alt Empordà, amb 3.361 residents, acredita 10,4 locals amb màquines per 1.000 habitants i 35 negocis amb recreatius.
La proporció es retalla a menys de la meitat en el següent municipi de la taula, Castelló d'Empúries. Suma 4,9 bars amb escurabutxaques de mitjana i 59 locals que tenen almenys una màquina. Amb més de quatre negocis amb terminals per 1.000 veïns apareixen Llorenç del Penedès, al Baix Penedès (4,1 ); Vilamalla, (4,1), i Sant Llorenç de Morunys, al Solsonès (4).
A l’entorn de Barcelona, Sant Adrià de Besòs és la ciutat amb una ràtio més pronunciada, d’acord amb les dades publicades per ACN: amb uns 39.000 habitants, suma 3,6 bars amb escurabutxaques per 1.000 residents i 138 negocis equipats amb màquines. El segueixen Barberà del Vallès (90 establiments i 2,68 locals amb aparells per un miler de veïns) i el Prat de Llobregat (176 establiments i 2,67 locals amb aparells per 1.000 veïns).
Entre altres casos, Santa Coloma de Gramenet registra 2,55 bars amb màquines per 1.000 veïns; Cornellà de Llobregati Martorell, 2,53 per 1. 00; Badalona, 2,46 per 1.000; Viladecans, 2,44 per 1.000; Sant Boi de Llobregat, 2, 38 per 1.0000; Sant Boi de Llobregat, 2,11 per 1.000.
