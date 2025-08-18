Garrigàs
Noves mesures per reduir l’excessiva velocitat dels vehicles a Arenys d’Empordà
Els veïns i veïnes d’aquesta entitat de població de Garrigàs feia temps que alertaven de la problemàtica a la carretera GIV-6226
El mes de juliol passat, es van dur a terme les obres de formació de quatre ressalts i la senyalització corresponent a la carretera GIV-6226, al nucli d’Arenys d’Empordà, a Garrigàs, amb un cost de 5.696 euros. L’obra ha estat finançada íntegrament per l’Ajuntament de Garrigàs. Els veïns feia temps que alertaven de l’excessiva velocitat dels vehicles en aquest tram, i l’Ajuntament havia sol·licitat reiteradament a la Diputació de Girona —titular de la via— mesures per reduir el risc. Tot i que inicialment la normativa de Xarxa Viària no permetia la instal·lació de ressalts, sí que es van autoritzar semàfors reguladors del pas, que es van posar en funcionament l’abril de 2023.
Això va obligar a limitar la velocitat a 30 km/h, i aquesta nova situació, juntament amb la presència d’habitatges a banda i banda de la carretera, va permetre replantejar la instal·lació dels ressalts, que finalment van ser autoritzats.
Amb aquesta actuació, es millora la seguretat viària, especialment per a les cases que tenen l’accés principal a la carretera.
- Les empordaneses Cristina Lagresa i Anna Campà fan realitat el somni d'estudiar Enginyeria Aeroespacial
- Detingut un conductor begut per l'atropellament mortal d'un ciclista a la GI-623, a Viladamat
- Ni Santorini ni Míkonos: 6 cales de l' que has de visitar aquest agost
- Les temperatures superen els 40ºC a l'Alt Empordà
- Dos ferits greus en un xoc frontal de matinada al Port de la Selva
- Rescaten de matinada nou adults i tres menors que s'havien perdut a la zona d'Albanyà
- Viure la fama a l’Empordà
- Toni Martín, caporal de la Unitat Regional de Medi Ambient dels Mossos: 'Comprar malament és patrocinar les xarxes del tràfic il·legal d’animals