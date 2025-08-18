Crònica
Cuinar amb valors també és preservar: la mirada de Cala Jóncols al Cap de Creus
“Preservar el Cap de Creus també hauria de voler dir oferir una gastronomia i un entorn cuidats i sostenibles, com fan a Jóncols. No troben?”
Hi ha moltes maneres de preservar el Cap de Creus, i això passa per dur a terme accions grans i petites. I el Pla Rector d’Ús i Gestió (PRUG) és una bona eina, malgrat que no sigui del gust de tothom.
Una de les mesures que no tothom rep bé és la de limitar-ne l’accés a l’estiu. No ens agrada gaire que ens diguin on podem anar i on no podem fer-ho. Però, què volen que els digui? Els humans som una espècie depredadora i no tenim mesura. Quan un indret ens agrada, l’envaïm sense pensar-ho. Així que aquesta és una de les regulacions que potser més caldria celebrar.
Cert és que, per exemple, la zona del Parc Natural de Cap de Creus, que pertany a Roses compta amb alguns negocis com xiringuitos, un hotel i també un càmping, que reben turistes nacionals i estrangers i que, òbviament, tenen accés lliure, sempre que disposin de reserva. Les cales, doncs, no les trobaran pas buides a l’estiu, però tampoc són plenes de gom a gom, com ho són les més accessibles.
Una acció a favor de la sostenibilitat, més subtil, però no per això menys valuosa, és la que duu a terme des de Cala Jóncols. I és que, després de recórrer 6 km per pista forestal des de Cala Montjoi, s’arriba a un petit paradís.
L’inici d’aquest estiu la vam descobrir. Confesso que era la meva primera vegada, m’hi vaig perdre amb una amiga i juntes vam palpar molta sensibilitat en tots i cadascun dels detalls. Van ser 24 hores reparadores d’una gran bellesa.
Una decoració cuidada i orgànica, plena de matisos, tant a l’interior com a l’exterior. Un entorn verd i acollidor, amb una banda sonora natural que combina el so de les onades, el cant de les cigales que anuncien que l’estiu és ben viu, i el vol ras de les orenetes planant sobre la piscina, fan que l’experiència sigui extra.
Però no només: menjar a Jóncols és gaudir d’una cuina coherent amb el missatge que transmet l’entorn; Peix de la Confraria de Pescadors de Roses, verdures dels seus propis horts ubicats entre Jóncols i Palau-saverdera, oli de les seves oliveres, i vi de les seves pròpies vinyes.
Actualment, compten amb un celler extern per a l’elaboració dels vins, tot i que volen assumir-ne la producció en un futur. De moment, ja envelleixen el seu propi vi des del seu celler subaquàtic.
L’hotel Cala Jóncols es va construir l’any 1955, però no va ser fins al 1975 que els antics masovers de procedència andalusa, Rosario Fernández i Pepe Gómez, se’n van fer càrrec. Per la seva ubicació, allunyada de tot, tant a l’hotel com al restaurant sempre han hagut de fer-s’ho tot ells: tenien hort, criaven bestiar, pescaven, collien les olives per fer oli i extreien mel dels ruscs.
Malgrat el negoci, ha crescut, i els accessos són millors, s’ha mantingut sempre com un negoci familiar. Els seus fills i nets han mantingut el projecte amb una clara aposta per la sostenibilitat. Avui innoven amb vi submergit, un centre de submarinisme i un servei d’accessibilitat —inclouen, per exemple, una cadira amfíbia per al bany—, i conserven la vinya més petita de Catalunya.
La família Gómez Fernández, conscient que són en un petit paradís, cuida l’entorn com ningú per tal de minimitzar l’impacte del turisme. No és d’estranyar que Cala Jóncols hagi estat el primer hotel de la Costa Brava a obtenir el certificat Biosfera, a més de rebre el premi al millor allotjament sostenible atorgat per l’Ajuntament de Roses.
El seu compromís amb la sostenibilitat és ferm: disposen per exemple, d’un sistema circular en què es depuren les aigües residuals, les filtren i desinfecten amb la seva pròpia depuradora i les reaprofiten per al reg. Gestionen l’aigua provinent de la muntanya, que brolla a la cala, aplicant el sistema d’osmosi. També disposen de compostadora i reutilitzen més que no pas reciclen. A més, el jardí ha estat dissenyat amb espècies autòctones que fan possible un important estalvi d’aigua.
Però la cosa no s’acaba aquí. Entre els projectes previstos destaca una Aula de natura i tast, que s’inaugurarà, si tot va bé, a finals d’any amb la col·laboració de guies del Parc Natural.
Els agradaria que la gent del territori pogués conèixer més el projecte, i participar d’activitats com el ja existent "bateig astronòmic". I és que Mireia Galí, membre de l’Associació Astronòmica de Figueres, condueix sessions d’observació del cel, a la tardor i a la primavera, que permeten contemplar els astres a través d’un telescopi. Una activitat que és apta per a tots els públics.
Tot això m’ho explica l’Anna Claver, la directora des de fa ja 15 anys, i en parla amb passió, gairebé com si fos part de la família. Bé, suposo que en certa manera se’n deu sentir.
I tot això que fan a Jóncols —que hauria de ser la norma— encara no abunda. Si ens impressiona tant, potser és perquè encara hi ha massa establiments que no han fet el tomb cap a un model més sostenible, orgànic i respectuós amb l’entorn, i amb els productors del territori.
Encara sorprèn comprovar com, fins i tot en entorns naturals de tal calibre, proliferen establiments que opten per servir amanides de bossa i croquetes congelades i cobrar preus abusius per una morralla deliciosa però a preu de gamba vermella. Potser convindria preguntar-se si aprofitar espais tan privilegiats no hauria d’implicar també un compromís més gran amb la qualitat i la coherència del que s’hi ofereix.
Em comentava un restaurador fa uns anys que, sovint, quan algú recorda un àpat fet fora de casa, el que li queda més gravat és el nom de l’indret on va menjar, no pas el de l’establiment. Si l’experiència va ser positiva, pot esdevenir una publicitat valuosa per a tot l’entorn. Però si no ho va ser, aquella impressió pot acabar arrossegant una imatge que costa molt de revertir.
Perquè, al capdavall, preservar el Cap de Creus també hauria de voler dir oferir una gastronomia i un entorn cuidats i sostenibles, com fan a Jóncols. No troben?
