Final de l’onada de calor
Catalunya posa en prealerta el pla Inuncat però l'Alt Empordà segueix en risc extrem d'incendi
El Servei Meteorològic de Catalunya preveu una altra nit molt calorosa al litoral català i a Terres de l’Ebre
Aquest cap de setmana Roses ha patit una nit roent i el termómetre no ha baixat dels 30.7ºC
Patricia López Avilés
Protecció Civil ha activat la prealerta del pla especial d’emergències per inundacions a Catalunya (Inuncat) davant la previsió de pluges intenses a partir de les 14.00 hores d’aquest dilluns. Les precipitacions podrien superar els 20 litres per metre quadrat en 30 minuts a les comarques de l’oest de Catalunya i al Pirineu. Tot i que la previsió apunta al final de l’onada de calor, el Servei Meteorològic de Catalunya preveu que aquesta pròxima nit sigui encara especialment calorosa al litoral central i sud, així com a les Terres de l’Ebre.
Tot això passa mentre més d’un centenar de municipis segueixen en risc extrem d’incendi a l’Alt Camp, l’Alt Empordà, el Baix Camp, el Baix Ebre, la Conca de Barberà, les Garrigues, el Montsià, la Noguera, el Pallars Jussà, el Priorat, la Ribera d’Ebre, el Segrià i la Terra Alta.
Tancats nou espais nautrals
Pel risc d’incendis, també es mantenen tancats nou espais naturals: el Cap de Creus; l’Albera; les muntanyes de Tivissa, Vandellòs, Llaberia i Pradell; la serra de Montsant; les muntanyes de Prades; el Cardó-el Boix; els Ports; el Montsec d’Ares i la serra de Mont-roig.
Nits tórrides
Tot i que ja ha passat el pic de l’onada de calor del cap de setmana, els Bombers de la Generalitat i altres cossos d’emergències continuen en alerta per la situació de perill.
Sens dubte, les nits tórrides són les protagonistes de l'onada de calor, sobre tot a les comarques del litoral català. A Roses s'ha viscut una nit roent la nit de dissabte a diumenge i els termómetres no han baixat dels 30.7ºC. Fins i tot en alguns de Barcelonna als 28ºC.
Bossa d'aire fred
En contrast, arribarà una bossa d'aire fred en altura aquest dilluns des de la Península i trencarà la monotonia anticilònica de Catalunya i portarà pluges al nordest i a la depressió central catalana a partir d'aquesta tarda. Els núvols aniran creixen progessivament en el Pirineu central i occidental deixant precipitacions al seu pas.
Les temperatures baixaran en tot el territori, però tot i així continuarà fent molta calor: les màximes podrien fregar els 40ºC a Ponent, i a la resta de Catalunya oscilaran entre els 30 i els 35ºC, amb els valors més alts a l'interior de Girona.
Serà dimarts quan canvi de temps es farà més evident, ja que les temperatures tornaran als valors habituals en la segona quinzena d'agost.
