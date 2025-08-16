El Cap de Creus es blinda pel risc d'incendi i obliga diversos ciclistes a repensar la ruta
Els Agents Rurals posen cartells informatius en tots els accessos
Aleix Freixas (ACN)
El Parc Natural del Cap de Creus s'ha blindat aquest cap de setmana davant de l'elevat risc d'incendi. Els accessos estan totalment tancats i això ha portat a diversos ciclistes haver de repensar la ruta que tenien planejada. Molts curiosos aprofitaven el dissabte per venir pedalant fins a alguna cala, però els agents cívics que hi havia en un dels accessos de Roses han informat que no podien accedir dins del parc natural per l'activació del nivell 4 del Pla Alfa des d'aquest dissabte a la mitjanit. Els Agents Rurals han posat cartells informatius en tots els accessos del parc natural recordant la prohibició de circular-hi tant a peu, com en bici.
En total, s'han tancat nou espais naturals de Catalunya per l'alt risc d'incendi. Les restriccions s'allargaran fins dilluns, amb diumenge com el dia de màxim perill. Als Agents Rurals els preocupa sobretot les Terres de l'Ebre i l'Empordà. La cap de guàrdia del cos, Alicia Bayán, ha explicat que la restricció d'accés a nou massissos és una situació "sense precedents" i es deu a les condicions meteorològiques: altes temperatures, humitat per sota del 30% i vent de nord, a més de l'escassetat de pluges els últims dies. Avui hi ha fins a 126 municipis de 13 comarques on s'ha activat el nivell 4 del Pla Alfa per perill extrem d'incendi forestal, i 128 localitats més de 19 comarques que també estaran en nivell 3, per perill molt alt.
Els espais tancats són el Cap de Creus i la Serra de l'Albera a Girona; les Muntanyes de Tivissa-Vandellòs, la serra de Montsant i les Muntanyes de Prades al Camp de Tarragona; les serres de Cardó - el Boix i els Ports a l'Ebre i, finalment, el Montsec d'Ares i la serra de Mont-roig a Ponent.
