Pont del 15 d'agost
Retencions a les principals vies d'accés de l'Empordà i la Costa Brava
En plena operació sortida i amb l’inici del pont del 15 d’agost, les carreteres presenten una circulació molt carregada
En plena operació sortida i amb l’inici del pont del 15 d’agost, les carreteres presenten una circulació molt carregada, especialment les vies d’accés a la Costa Brava i les rutes que connecten amb França. A la una del migdia, diverses vies registren retencions significatives. A la Jonquera, l'N-II registra 2,5 quilòmetres de cua, just abans de travessar la frontera francesa. També el tram de l'N-II que connecta Maçanet de la Selva amb Tordera, acumula 5,4 quilòmetres de retencions.
A la C-63, al voltant de Lloret de Mar, les retencions superen els 2,5 quilòmetres, mentre que a la GI-623, en direcció a l’Escala, la cua arriba als 2 quilòmetres.
A la C-35, a Llagostera, la cua arriba als 5,7 quilòmetres. A la C-65, una de les rutes més transitades cap al litoral gironí, el trànsit és lent en dos punts: un tram de 2,8 quilòmetres en direcció a les platges i un altre de 5,4 quilòmetres cap a Santa Cristina d’Aro.
Accident a la C-65, a Llagostera
Aquesta situació ja complicada s’ha vist agreujada aquest divendres al matí per un accident a la C-65, a l’altura de Llagostera, que ha causat 12 ferits i ha generat cues de fins a 5 quilòmetres que encara es mantenen hores després. Aquest incident ha dificultat encara més la circulació, intensificant les esperes en un dels dies amb més trànsit a la província de Girona.
Per altra banda, l'N-260, a l’altura de Bolvir, en direcció a El Pont de Suert, també presenta congestió amb 2,2 quilòmetres de retenció.
