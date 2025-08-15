Risc d'incendi
Protecció Civil posa en alerta el pla Infocat per risc d'incendi per altes temperatures, baixa humitat i vent de nord a l'Empordà
La previsió és que el perill sigui especialment elevat dissabte i sobretot diumenge, també a les Terres de l'Ebre i Ponent
Protecció Civil ha posat en alerta el pla Infocat per risc d'incendi en els propers dies per les altes temperatures, la baixa humitat i el vent del nord, que es preveu que bufi no massa fort. La previsió és que el risc sigui especialment elevat dissabte i sobretot diumenge a Terres de l'Ebre, Ponent i l'Alt Empordà. Els Agents Rurals també han activat aquest mateix divendres el nivell 3 del pla Alfa per perill d'incendi en 8 comarques. Es tracta del Baix Camp, el Baix Ebre, les Garrigues, la Noguera, el Priorat, la Ribera d'Ebre, el Segrià i la Terra d'Alta.
La calor dels pròxims dies també ha fet que el Servei Meteorològic de Catalunya hagi emès un avís per calor nocturna intensa, que afectarà aquesta matinada al litoral central i el litoral i prelitoral nord, i de cara a la de diumenge a tot el litoral i el prelitoral. Paral·lelament, també s'han registrat valors elevats d'ozó que poden afectar la població vulnerable al Camp de Tarragona, motiu pel qual es recomana evitar esforços innecessaris a l'exterior i activitats en hores de màxima exposició.
