Meteorologia
Nova alerta per altes temperatures a l'Empordà
El Servei Meteorològic de Catalunya ha activat diversos avisos de nivell groc a bona part del litoral català fins dissabte
Valentina Raffio
La calor continua sense donar treva. En la dotzena jornada consecutiva de temperatures extremes que viu el país, aquest dijous els termòmetres van tornar a repuntar i van deixar valors molt per sobre dels 42 °C a desenes de localitats. En molts casos, la calor extrema es va estendre cap a les zones més afectades pels incendis que assolen diversos punts de la península Ibèrica, on els efectius desplegats sobre el terreny van haver de lluitar contra les flames a més de 40 ºC i amb ratxes de vent que, en alguns casos, fins i tot van sobrepassar els 50 km/h.
Els pronòstics apunten que a partir d’aquest divendres les xifres aniran a més i que de cara al cap de setmana podrien tornar a tocar sostre. De fet, Catalunya va activar una alerta per calor intensa fins demà. Les previsions apunten que aquesta agònica onada de calor, amb valors inèdits per a l’agost des que hi ha registres, acabarà dilluns després de sumar 16 jornades.
Avís groc del Meteocat
Davant d'aquesta situació, el Servei Meteorològic de Catalunya (Meteocat) ha activat diversos avisos de nivell groc a bona part del litoral català fins dissabte. A curt termini, es calcula que la calor es començarà a intensificar en les pròximes hores des del Baix Llobregat fins a l’Empordà, i més endavant, de cara al cap de setmana, s’estendrà a pràcticament la totalitat del territori i afectarà amb especial força les Terres de l’Ebre.
Davant d’aquesta situació, el Meteocat ha activat diversos avisos per calor nocturna al litoral, amb nits a més de 25 graus, així com diversos avisos per altes temperatures diürnes amb valors molt per sobre dels 35 graus i màximes de gairebé 40.
- A la vida et passen coses dolentes, però caus, t’aixeques i tires endavant
- S'incendia el motor d'una embarcació en una platja de Colera
- Aquesta és la programació del festival Acústica de Figueres 2025
- El meu avi', un convidat sorpresa i més de 7.000 persones a la Platja: així ha estat la Cantada d'Havaneres de l'Escala 2025
- Una persona ferida en un incendi a l'exterior d'una granja a Peralada
- L'alcalde de Figueres, Jordi Masquef, demana l''expulsió' dels multireincidents estrangers i 'mà dura' per als nacionals
- Els dos trams de la pujada del Castell de Figueres estaran en obres al mateix temps
- Denuncien dues persones per capturar ocells il·legalment a l'Alt Empordà