Risc d'incendi
L'Alt Empordà, en perill extrem d'incendi aquest dissabte
126 municipis de 13 comarques afrontaran un nivell molt alt de perill de foc
Els Agents Rurals tancaran 11 espais naturals de Catalunya –entre els quals el Cap de Creus i la serra de l'Albera– per l'elevat risc d'incendi forestal
Un total de 126 municipis de 13 comarques tindran aquest dissabte perill extrem d'incendi, segons ha informat el Govern. S'activarà el nivell 4 del Pla Alfa en municipis de l'Alt Camp, l'Alt Empordà, el Baix Camp, el Baix Ebre, la Conca de Barberà, les Garrigues, el Montsià, la Noguera, el Pallars Jussà, el Priorat, la Ribera d'Ebre, el Segrià i la Terra Alta. A més, els Agents Rurals restringiran els accessos a 11 espais naturals del país per l'elevat risc de foc forestal. Són el Cap de Creus; la serra de l'Albera; les muntanyes de Tivissa, Vandellòs, Llaberia i Pradell; la serra de Montsant; les muntanyes de Prades; les serres de Cardó-el Boix; el massís dels Ports; el Montsec d'Ares; la serra de Mont-roig, la serra de Llaveria, i les de Pradell.
S'hi faran controls d'accessos per evitar la presència humana amb l'objectiu de reduir el risc que es produeixi un incendi i evitar que hi hagi persones en situació vulnerable a la zona cas de foc. Les mesures estaran en vigor des de les 08.00 hores de dissabte fins a les 00.00 hores de dimarts.
Protecció Civil ja ha posat en alerta el pla especial d'emergències per incendis forestals de Catalunya (Infocat) per als dies vinents per les altes temperatures, la baixa humitat i el vent del nord, que es preveu que bufi no gaire fort. La previsió és que el risc sigui especialment elevat dissabte i sobretot diumenge a Terres de l'Ebre, Ponent i l'Alt Empordà. Els Agents Rurals també han activat aquest mateix divendres el nivell 3 del pla Alfa per perill d'incendi en 8 comarques. De cara a diumenge, a banda dels municipis en nivell 4 hi haurà 128 municipis de 19 comarques en nivell 3 per perill molt alt d'incendi forestal.
Paral·lelament, els Bombers de la Generalitat han activat un reforç a les regions amb més risc d'incendi. Es preveu un reforç per garantir el nombre de dotacions en totes les regions i un reforç de l’estructura de comandament. L'activació de l'alerta de l'Infocat implica que les activitats d'educació en el lleure com acampades i rutes s'han de traslladar a un nucli habitat o s'han de suspendre. Les activitats vinculades a les cases de colònies, casals i campus esportius i equivalents en espais naturals de caràcter forestal s'han de dur a terme a l'interior d'edificacions o al seu entorn immediat. En cas que no disposin d'aquestes mesures, s'han de retornar al punt d'origen o s'han d'anul·lar. Es permet traslladar les activitats sempre que sigui a un nucli habitat o a una població i que això no impliqui fer una sortida o excursió a espais naturals de caràcter forestal. També queden suspeses les obres i les intervencions a la xarxa de carreteres.
