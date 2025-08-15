Risc d'incendi

L'Alt Empordà, en perill extrem d'incendi aquest dissabte

126 municipis de 13 comarques afrontaran un nivell molt alt de perill de foc

Els Agents Rurals tancaran 11 espais naturals de Catalunya –entre els quals el Cap de Creus i la serra de l'Albera– per l'elevat risc d'incendi forestal

Dos agents rurals col·locant el cartell de prohibit el pas al Cap de Creus.

Dos agents rurals col·locant el cartell de prohibit el pas al Cap de Creus. / ACN

ACN

Figueres

Un total de 126 municipis de 13 comarques tindran aquest dissabte perill extrem d'incendi, segons ha informat el Govern. S'activarà el nivell 4 del Pla Alfa en municipis de l'Alt Camp, l'Alt Empordà, el Baix Camp, el Baix Ebre, la Conca de Barberà, les Garrigues, el Montsià, la Noguera, el Pallars Jussà, el Priorat, la Ribera d'Ebre, el Segrià i la Terra Alta. A més, els Agents Rurals restringiran els accessos a 11 espais naturals del país per l'elevat risc de foc forestal. Són el Cap de Creus; la serra de l'Albera; les muntanyes de Tivissa, Vandellòs, Llaberia i Pradell; la serra de Montsant; les muntanyes de Prades; les serres de Cardó-el Boix; el massís dels Ports; el Montsec d'Ares; la serra de Mont-roig, la serra de Llaveria, i les de Pradell.

S'hi faran controls d'accessos per evitar la presència humana amb l'objectiu de reduir el risc que es produeixi un incendi i evitar que hi hagi persones en situació vulnerable a la zona cas de foc. Les mesures estaran en vigor des de les 08.00 hores de dissabte fins a les 00.00 hores de dimarts.

Protecció Civil ja ha posat en alerta el pla especial d'emergències per incendis forestals de Catalunya (Infocat) per als dies vinents per les altes temperatures, la baixa humitat i el vent del nord, que es preveu que bufi no gaire fort. La previsió és que el risc sigui especialment elevat dissabte i sobretot diumenge a Terres de l'Ebre, Ponent i l'Alt Empordà. Els Agents Rurals també han activat aquest mateix divendres el nivell 3 del pla Alfa per perill d'incendi en 8 comarques. De cara a diumenge, a banda dels municipis en nivell 4 hi haurà 128 municipis de 19 comarques en nivell 3 per perill molt alt d'incendi forestal.

Notícies relacionades i més

Paral·lelament, els Bombers de la Generalitat han activat un reforç a les regions amb més risc d'incendi. Es preveu un reforç per garantir el nombre de dotacions en totes les regions i un reforç de l’estructura de comandament. L'activació de l'alerta de l'Infocat implica que les activitats d'educació en el lleure com acampades i rutes s'han de traslladar a un nucli habitat o s'han de suspendre. Les activitats vinculades a les cases de colònies, casals i campus esportius i equivalents en espais naturals de caràcter forestal s'han de dur a terme a l'interior d'edificacions o al seu entorn immediat. En cas que no disposin d'aquestes mesures, s'han de retornar al punt d'origen o s'han d'anul·lar. Es permet traslladar les activitats sempre que sigui a un nucli habitat o a una població i que això no impliqui fer una sortida o excursió a espais naturals de caràcter forestal. També queden suspeses les obres i les intervencions a la xarxa de carreteres.

TEMES

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

  1. Aquest és el millor restaurant de Figueres segons Tripadvisor: 'Absolutament deliciós
  2. S'incendia el motor d'una embarcació en una platja de Colera
  3. A la vida et passen coses dolentes, però caus, t’aixeques i tires endavant
  4. Aquesta és la programació del festival Acústica de Figueres 2025
  5. El meu avi', un convidat sorpresa i més de 7.000 persones a la Platja: així ha estat la Cantada d'Havaneres de l'Escala 2025
  6. Les lones del carrer Besalú de Figueres tenen el seu precedent en els tendals de fa un segle
  7. Una persona ferida en un incendi a l'exterior d'una granja a Peralada
  8. L'alcalde de Figueres, Jordi Masquef, demana l''expulsió' dels multireincidents estrangers i 'mà dura' per als nacionals

"Santa Maria: un dia per recordar la meva àvia Maria Cantenys Pla i donar-li les gràcies per fer de vàlvula transmissora de la història"

"Santa Maria: un dia per recordar la meva àvia Maria Cantenys Pla i donar-li les gràcies per fer de vàlvula transmissora de la història"

L'Alt Empordà, en perill extrem d'incendi aquest dissabte

L'Alt Empordà, en perill extrem d'incendi aquest dissabte

Ginebra no aconsegueix segellar l’anhelat tractat global per reduir l’impacte del plàstic al món: “Hem perdut una oportunitat històrica”

Ginebra no aconsegueix segellar l’anhelat tractat global per reduir l’impacte del plàstic al món: “Hem perdut una oportunitat històrica”

Protecció Civil posa en alerta el pla Infocat per risc d'incendi per altes temperatures, baixa humitat i vent de nord a l'Empordà

Protecció Civil posa en alerta el pla Infocat per risc d'incendi per altes temperatures, baixa humitat i vent de nord a l'Empordà

Mor l'actor Cesc Queral, conegut per interpretar el personatge de la Vicenteta a TV3

Mor l'actor Cesc Queral, conegut per interpretar el personatge de la Vicenteta a TV3

Nova alerta per altes temperatures a l'Empordà

Nova alerta per altes temperatures a l'Empordà

Retencions a les principals vies d'accés de l'Empordà i la Costa Brava

Retencions a les principals vies d'accés de l'Empordà i la Costa Brava

Rescaten de matinada nou adults i tres menors que s'havien perdut a la zona d'Albanyà

Rescaten de matinada nou adults i tres menors que s'havien perdut a la zona d'Albanyà
Tracking Pixel Contents