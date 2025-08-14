Successos

S'incendia el motor d'una embarcació en una platja de Colera

El succés ha mobilitzat Salvament Marítim i Bombers

Una Salvamar de Salvament Marítim, en una foto d'arxiu.

Una Salvamar de Salvament Marítim, en una foto d'arxiu. / Salvament Marítim

Eva Batlle

Colera

Aquest dijous al migdia hi ha hagut un ensurt a la platja de Garbet de Colera a causa d’un incendi en una embarcació. Salvament Marítim i els Bombers s’han mobilitzat quan faltaven pocs minuts per les dotze fins a la zona. Els Bombers han aconseguit extingir el foc, que havia afectat el turbo del motor de l’embarcació. Mentrestant, Salvament Marítim ha remolcat l’embarcació fins al port.

Segons informen els Bombers, l’incendi s’ha resolt sense més danys a la nau i no s’han registrat ferits.

