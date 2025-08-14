Successos

Un lladre multireincident intenta entrar a pedrades en un bar d’Empuriabrava i acaba detingut

La ràpida intervenció després de l’avís d’un veí permet detenir-lo en qüestió de minuts

Imatge d'arxiu d'un detingut pels Mossos. / Empordà

Eva Batlle

Castelló d'Empúries

La Policia Local de Castelló d'Empúries, conjuntament amb els Mossos d'Esquadra, han detingut aquest dijous de matinada un lladre multireincident per un intent de robatori amb força en un bar d’Empuriabrava.

Cap a la una de la matinada, un veí ha alertat la Policia Local després d’haver vist com un individu havia trencat el vidre amb una pedra d’un establiment situat al passeig Marítim.

Gràcies a la ràpida actuació de la Policia Local i els Mossos, i a la descripció facilitada pel testimoni, l’home ha estat localitzat i detingut pocs minuts després de l’incident.

El detingut, un lladre multireincident amb múltiples antecedents policials, és acusat de ser el presumpte autor d’una temptativa de robatori amb força en establiment.

