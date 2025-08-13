Top manta
Sant Pere Pescador canvia de lloc l'aparcament del mercat setmanal per intentar reduir el negoci del top manta
L'Ajuntament diu que l'últim mes "s'ha disparat" el nombre de manters a més d'un centenar, quasi tants com paradistes
L'Ajuntament de Sant Pere Pescador ha reubicat l'aparcament del mercat setmanal per reduir el negoci del top manta. El regidor de Promoció Econòmica, Joan Marc Poch, ha indicat que en l'últim mes "s'ha disparat" el nombre de manters i n'han arribat a comptar uns 120, gairebé la mateixa xifra que paradistes (uns 140). Les darreres setmanes, els Mossos d'Esquadra han fet controls a les entrades i sortides, però Poch admet que és una problemàtica que no poden erradicar: "És impossible, només podem intentar que facin menys negoci, perquè vinguin menys". Tal com estava distribuït el mercat fins ara, els compradors es trobaven primer els manters, i després els paradistes. Amb el canvi d'ubicació de l'aparcament, ha estat al revés.
En els últims anys, l'Ajuntament de Sant Pere Pescador havia detectat que, durant la temporada d'estiu, hi havia manters que feien negoci al mercat setmanal, que se celebra cada dimecres. Poch ha assenyalat que aquest estiu, però, la xifra "s'ha disparat" i ja hi ha gairebé el mateix nombre de persones fent venda il·legal (uns 120) que paradistes (uns 140).
Segons Poch, els Mossos d'Esquadra ja els van avisar que podria passar. Un dels motius és que l'Ajuntament de Roses ha augmentat les mesures contra el top manta al municipi, i això ha provocat que alguns manters s'hagin desplaçat fins a Sant Pere Pescador.
El regidor ha admès que tenen moltes queixes de veïns, però sobretot de paradistes: "Ells paguen per posar parada i segueixen un reglament estricte, en canvi els manters no en compleixen cap". Tot i això, Poch ha lamentat que, com a Ajuntament, no tenen recursos per erradicar-ho. "Tenim tres vigilants, no tenim capacitat ni força per fer fora ningú", ha reconegut.
Controls i inspeccions
Per intentar reduir l'activitat del top manta, en les últimes quatre setmanes, la policia ha realitzat controls a les entrades i sortides del poble, i ha inspeccionat furgonetes i material que es volia posar a la venda.
A més, aquest dimecres han provat una altra mesura: reubicar l'aparcament del mercat setmanal. Fins ara, els visitants i compradors primer es trobaven els manters i després els paradistes. Amb el canvi, ara ha estat al revés. "És una manera que facin menys negoci, perquè vinguin menys", ha remarcat.
Poch ha informat que la previsió del consistori és allargar el canvi d'ubicació un parell de setmanes més, fins que passi l'agost, que és quan més turistes i visitants hi ha a la població. Paral·lelament, també han repartit una sèrie de cartells informatius per explicar que si es compra al top manta, es perjudica el comerç del poble.
