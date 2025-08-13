Top manta

Nou cop al top manta a Roses amb 1.900 productes falsificats intervinguts

El dispositiu, coordinat entre diversos cossos policials, ha permès decomissar gairebé mitja tona de material destinat a la venda il·legal al passeig Marítim

El material intervingut en l'operatiu contra el top manta a Roses. / Ajuntament de Roses

Una actuació conjunta de la Policia Local de Roses, els Mossos d’Esquadra i la Policia Nacional, amb la col·laboració de la Policia Local de Castelló d'Empúries, ha permès decomissar un total de 1.971 articles falsificats destinats a la venda il·legal al passeig Marítim de Roses. L’operatiu s’ha dut a terme la matinada d’aquest dimecres i ha suposat un dels decomisos més importants de l’any a la població.

El material intervingut —principalment roba i complements falsificats com samarretes, equipacions esportives, banyadors, sabates, gorres i bosses de mà— suma prop de mitja tona de pes. Els agents han localitzat i interceptat els vehicles que transportaven els productes i han aixecat les corresponents actes per activitat il·legal.

L’operatiu s'ha desenvolupat sense incidents i sense afectar la ciutadania, segons indica l'Ajuntament de Roses. El material decomissat quedarà custodiat fins a la finalització dels procediments administratius i, un cop es compleixin els terminis legals, serà destruït de manera definitiva.

El material intervingut i agents de policia en l'operatiu contra el top manta a Roses. / Ajuntament de Roses

Aquesta actuació forma part del pla d’actuacions contra el top manta del 2025, i ha estat el resultat de la coordinació i el treball previ d’investigació dels moviments dels manters. El dispositiu va ser planificat per detectar els moments i punts de distribució del material abans que arribés als venedors.

Des de l’Ajuntament de Roses, la regidora de Seguretat Ciutadana, Olga Simarro, ha valorat positivament l’actuació: "És un dels decomisos més significatius de la temporada i posa de manifest la bona feina de la Policia Local i la coordinació entre cossos policials. Continuarem treballant amb el pla del 2025 per minimitzar la venda il·legal".

