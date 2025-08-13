Successos
Fuig d'un control a la Jonquera amb un vehicle robat, l'atrapen a Lleida i el relacionen amb robatoris a la Selva
La investigació apunta que és l'autor d'assalts a Sils, Santa Coloma de Farners i Riudarenes
Els Mossos d'Esquadra han identificat com a suposat autor de cinc robatoris amb força a la comarca de la Selva un arrestat a Lleida després de fugir d'un control a la Jonquera amb un vehicle robat i conduint vint quilòmetres contra direcció per l'AP-7. Segons informen els Mossos en un comunicat, els robatoris van tenir lloc entre el 10 de juliol i el 2 d'agost a Sils, Santa Coloma de Farners i Riudarenes i l'objectiu del lladre van ser dos domicilis, un restaurant i un vehicle. El primer assalt va tenir lloc el 10 de juliol en una empresa de Sils, d'on el sospitós es va endur un patinet elèctric i una bicicleta. El segon va ser la nit del 26 de juliol, quan va entrar en un habitatge aprofitant que no hi eren els propietaris.
La nit següent, el 27 de juliol, hi va haver dos robatoris més. Un en un restaurant de Santa Coloma de Farners, d'on es van endur una tauleta i diners, l'altre en un domicili a Sils. El lladre hi va entrar mentre els propietaris dormien, i va robar diversos objectes de valor com telèfons mòbils, diners o targetes bancàries.
A Riudarenes, la nit del 2 d’agost van saquejar l'interior d'un vehicle d'on van agafar un ordinador portàtil. Aquella mateixa nit, també en aquesta població, van robar un cotxe aparcat al carrer. Davant d’aquests fets, la Unitat d’Investigació de Santa Coloma de Farners, va obrir una investigació per identificar i arrestar el lladre.
En paral·lel, el cotxe robat a Riudarenes va estar involucrat poc després del robatori en una conducció temerària a la Jonquera. El conductor es va saltar un control policial i va circular més de vint quilòmetres contra direcció per l'AP-7. Finalment, la Guàrdia Urbana i els Mossos van localitzar el cotxe a Lleida amb dos ocupants la matinada del dia 3 d'agost.
El conductor va quedar detingut per conducció temerària, originar greu risc a la circulació, desobediència als agents de l'autoritat i conduir sense haver obtingut mai el permís de conduir. L'acompanyant també va quedar detingut pel robatori del vehicle.
Posteriorment i durant el transcurs de la investigació van poder determinar que l'home que conduïa el vehicle sostret i que havia estat detingut a Lleida era l'autor de tots els robatoris investigats. Per aquest motiu, la tarda del 7 d'agost, els Mossos el van localitzar i tornar a detenir a Santa Coloma de Farners.
Els investigadors van constatar que a més, amb les targetes sostretes, havia fet compres en diversos establiments. Per això també li atribueixen un delicte d'estafa. La investigació va permetre recuperar el vehicle, un portàtil i una tauleta, que s'han retornat als seus propietaris legítims.
El detingut, de 24 anys i amb antecedents, va passar el dia 9 d'agost a disposició del jutjat en funcions de guàrdia de Santa Coloma de Farners.
