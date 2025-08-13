Successos

Un foc de matolls afecta 10 metres lineals a la zona d’Empúries

L'incendi ha requerit la intervenció de dues dotacions dels Bombers

Un camió de Bombers, en una imatge d'arxiu. / Bombers

Eva Batlle

L'Escala

Ensurt al passeig de Sant Martí d’Empúries per un incendi de matolls. El foc de vegetació s’ha declarat la matinada de dimarts a dimecres entre la platja de les Muscleres i el conjunt arqueològic d’Empúries, al terme municipal de l’Escala.

Els fets han tingut lloc cap a dos quarts de dues de la matinada i han mobilitzat dues dotacions dels Bombers. Els efectius han treballat durant menys de dues hores i han pogut donar el foc per extingit.

Segons han informat els Bombers, han cremat aproximadament 10 metres lineals de vegetació, principalment matolls.

