Successos
Un foc de matolls afecta 10 metres lineals a la zona d’Empúries
L'incendi ha requerit la intervenció de dues dotacions dels Bombers
L'Escala
Ensurt al passeig de Sant Martí d’Empúries per un incendi de matolls. El foc de vegetació s’ha declarat la matinada de dimarts a dimecres entre la platja de les Muscleres i el conjunt arqueològic d’Empúries, al terme municipal de l’Escala.
Els fets han tingut lloc cap a dos quarts de dues de la matinada i han mobilitzat dues dotacions dels Bombers. Els efectius han treballat durant menys de dues hores i han pogut donar el foc per extingit.
Segons han informat els Bombers, han cremat aproximadament 10 metres lineals de vegetació, principalment matolls.
RRSS WhatsApp RRSS Facebook RRSS Twitter RRSS emailCopiar URL
- El meu avi', un convidat sorpresa i més de 7.000 persones a la Platja: així ha estat la Cantada d'Havaneres de l'Escala 2025
- La casa dels famosos a Cadaqués
- El testimoni d'una mare de dos joves amb una malaltia mental i addicció a les drogues: 'De vegades és la teva vida o la seva
- Els millors llocs per veure les llàgrimes de sant Llorenç a l'Empordà
- Agenda de la setmana de l'11 al 17 d'agost a l'Alt Empordà
- Comiat a Maria Teresa Ivars, mestra vocacional de llarg recorregut al Sant Pau de Figueres
- Una persona ferida en un incendi a l'exterior d'una granja a Peralada
- El primer 'vending' de l'Empordà amb pizzes casolanes s'inaugura a Roses
Bar musical Mar&Sons, un nou pub amb esperit clàssic, bon ambient i jocs a Roses
Contingut patrocinat