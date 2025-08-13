Successos
Decomissen a l'Escala i Blanes 130 quilos de tonyina vermella procedents de la pesca recreativa
Aquest tipus d'infracció es pot considerar greu, amb sancions que poden oscil·lar entre els 601 i els 60.000 euros
La inspecció de pesca i afers marítims del Departament d'Agricultura ha decomissat 130 quilos de tonyina vermella procedent de la pesca recreativa. Es van trobar durant una inspecció en dues embarcacions d'esbarjo als ports nàutics de Blanes i de l'Escala. Segons la normativa, d'aquesta espècie de peix només es pot pescar en modalitat recreativa un màxim de 39.940 quilos, i aquest 2025 ja s'ha arribat al topall. A més, la llei marca que s'han de desembarcar els exemplars sencers, cosa que tampoc haurien fet els vaixells interceptats. Aquest tipus d'infraccions es poden considerar greus, amb sancions que poden anar dels 601 als 60.000 euros, depenent de la gravetat i les circumstàncies del cas. La tonyina decomissada es va entregar a una entitat benèfica.
En l’àmbit recreatiu, la pesca dirigida a la tonyina vermella és prohibida durant l’època de veda, des del 15 d’octubre fins al 15 de juny. A més, hi ha establert un topall màxim, 39.940 quilos, i aquest 2025 ja s'ha esgotat. El reglament de pesca marítima també estableix que, en cas de captura accidental, l'exemplar s'ha de tornar a la mar amb vida. Si no s'ha pogut evitar la mort, el patró de l'embarcació ha de deixar de pescar i desembarcar la peça sencera.
En el cas de les dues embarcacions d'esbarjo inspeccionades als ports nàutics de Blanes i l'Escala, no haurien complert amb la normativa, segons ha informat la inspecció de pesca i afers marítims del Departament d'Agricultura. Durant una de les inspeccions que realitzen habitualment, es van trobar 130 quilos de tonyina vermella, 111 dels quals es van interceptar amb la col·laboració dels Mossos d'Esquadra.
Límits de la pesca de tonyina vermella
La tonyina vermella és una espècie sotmesa a mesures de protecció diferenciada. Quan no hi ha veda i sempre que hi hagi quota, a més de la llicència de pesca recreativa, cal una autorització específica que pot tramitar el titular de l’embarcació d’esbarjo de forma telemàtica mitjançant la pàgina web del Ministeri d’Agricultura, Pesca i Alimentació.
En aquest cas es pot fer pesca dirigida a la tonyina vermella, però l’exemplar sempre s’ha d’alliberar viu al mar. Quan no s’hagi pogut evitar la mort de l’animal, el patró de l’embarcació titular de l’autorització específica podrà mantenir-ne a bord un únic exemplar, haurà de deixar de pescar, i haurà de desembarcar la peça sencera. Està completament prohibit vendre tonyina vermella i introduir-ne en el circuit comercial.
Des de la inspecció de pesca i afers marítims de la Generalitat es recomana consultar periòdicament la web del Ministeri d’Agricultura, Pesca i Alimentació, per conèixer tant l’obertura de la veda, amb els condicionants que la norma estableix, com el seu tancament provisional o definitiu.
