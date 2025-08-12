Entrevista | Juan Carlos Casado Astrofotògraf
"El primer eclipsi captat el 1988 em va captivar per sempre més i he estat mitja vida fotografiant-los"
Acaben de concedir-li el primer premi de la Ciutat de les Arts i les Ciències de València en l'especialitat Sol
"Tinc diversos projectes per viure la tríada d'eclipsis de 2026, 2027 i 2028 amb tota la intensitat possible"
Nascut a Sant Sebastià el 1958, Juan Carlos Casado és un dels astrofotògrafs més reconeguts del panorama internacional i està entre els més referenciats per la NASA en el llistat de l’Astronomy Picture of the Day (APOD), la foto del dia. Viu a cavall de Figueres i Sant Llorenç de la Muga, des de 1999, amb la seva família. Col·labora des de fa anys amb l’Institut d’Astrofísica de Canàries i el Grup Shelios. Forma part del projecte TWAN (The World At Nigth) reconegut per la Unesco. Acaba de guanyar un premi de la Ciutat de les Arts i les Ciències de València.
D’on prové aquesta afició per retratar el cel i les coses que hi passen? O potser hauria de preguntar-li si va ser primer el cel o la fotografia?
Diria que va ser la fotografia. Quan era petit, em van regalar una càmera instamatic, devia tenir vuit o nou anys. Allò per mi va ser màgic, poder capturar moments i paisatges, reviure sensacions... Pocs anys després va venir el moment astronòmic. La meva padrina era francesa, una dona molt culta i amb una biblioteca que em tenia embadalit. Em va atraure molt un llibre que oferia dades molt completes, amb xifres, distàncies, temps... Em va impressionar moltíssim.I amb fotografies de galàxies, en blanc i negre. Em preguntava com era possible allò, si quan jo mirava el cel només veia la lluna i les estrelles ben llunyanes... Allà vaig fusionar les dues aficions.
Per arribar on és ara, un referent internacional de l’astrofotografia, ha hagut de pedalar molt, suposo.
Sobretot m’ha mogut la inquietud per aprendre. Quan tenia catorze anys em vaig subscriure a la revista de capçalera d’aquesta temàtica, Sky & Telescope, editada als Estats Units. Em va ajudar molt a fer les meves primeres passes. Aleshores no hi havia internet, com ara. Vaig tenir la sort que els meus pares tenien una casa a Oiartzun, a prop de Donòstia. Des d’allà veia un cel molt net, va ser el meu primer camp d’experimentació. A casa, quan acabàvem el Batxillerat, ens deixaven triar un regal i jo vaig demanar un telescopi... Em vaig fer soci d’una societat astronòmica local i em van dir que havia de començar amb uns prismàtics, a poc a poc, i jo vaig dir que no, que entrava per la porta gran amb el meu propi telescopi.
Una actitud molt basca, permeti’m que li digui...
Sí (riu), jo ja començava fort. Aleshores el meu pare em va regalar una càmera Leica alemanya, dels anys cinquanta. No era reflex i jo ja havia après a adaptar-la manualment per a desenfocar-la per al meu ull i enfocar-la per allò que hi havia al cel i que volia captar, unes fotos de la lluna perfectes. Les meves primeres imatges d’astrofotografia van ser a través d’un telescopi. També feia fotos de paisatge nocturn, un fet que em va ajudar molt a aprendre. Allò de la prova i error.
Hi havia un clima de col·laboració entre aficionats i professionals en aquella època?
Sí, però els veritables especialistes eren a Catalunya. Amb divuit anys vaig anar al segon congrés d’astronomia que es va fer a Sabadell, el primer havia estat molt d’àmbit local, i el tercer, el 1979, va tenir lloc a Sant Sebastià, a casa! Em vaig adreçar al comitè organitzador i ja vaig presentar una ponència sobre la meva especialitat i, a més a més, vaig guanyar el Premi Nacional d’Astrofotografia amb una imatge de la Via Làctia.
El vostre gran enemic és la contaminació lumínica?
Per descomptat! És un problema greu. Anys enrere, quan en parlaves, tothom et mirava estranyat: "I això què és? I a mi, per què m’afecta?", ens deien. Avui dia ja es veu clarament que és un efecte més de la contaminació global del planeta, amb molts efectes sobre la salut humana. La contaminació lumínica té una afectació directa sobre l’ecosistema nocturn, la fauna, la flora i, per descomptat, a la salut humana.
Vostè ha fet la volta al món en nombroses ocasions, visitant els cinc continents. Enveja li tinc.
Sí, des de sempre, les aventures i viatjar per a conèixer altres cultures i paisatges han estat la meva passió. Els llibres de Jules Verne, entre altres, eren un referent. Me’n vaig llegir molts quan, amb catorze anys, vaig estar enllitat a causa de la varicel·la. També em va donar temps per a llegir moltes coses sobre els eclipsis de sol, ho vaig trobar fascinant. El meu primer gran viatge va venir de la mà d’una associació basca important que es deia Aranzadi. Vam proposar al Govern anar al sud de les Filipines perquè hi hauria un eclipsi solar... I ens el van aprovar. Anar-hi va ser una aventura, era el 1988. Vam fer unes fotos fantàstiques, però portàvem un telescopi que pesava com un mort, dins d’una caixa de fusta que vam fer fer expressament i que en arribar a l’illa, quan ens van veure, els taxistes fugien! I pujar-la a la barca per anar a una altra illa va ser una odissea. Aquell primer eclipsi em va marcar per sempre més: aquesta ha de ser la meva vida, em vaig dir.
"Un dia, per sorpresa, rebo un correu de la NASA. Pensava que era una broma! Em diuen que havien triat una imatge meva com a foto del dia en l’àmbit mundial, la llista de l’Astronomy Picture of the Day. Des d’aleshores ja en porto 61..."
Així, deu esperar amb candeletes que just d’aquí a un any, el 12 d’agost de 2026, hi hagi un gran eclipsi solar visible a la península i que marcarà l’inici d’una triada que continuarà el 2027 i el 2028...
Els llibres que llegia de jove ja en parlaven d’això, i aleshores pensava que no ho arribaria a veure mai. El 2026 el veia molt lluny: ja seré un vell, pensava. Tinc diversos projectes per viure’ls amb tota la intensitat possible. Fins ara, he fotografiat divuit eclipsis totals. Estadísticament, se’n produeix un de visible des de la Terra cada any i mig, uns divuit mesos. Si ho multipliquem, he estat mitja vida perseguint eclipsis per a fotografiar-los i el de 2026 el viurem molt de prop.
Està casat amb una figuerenca, formada en la professió fotogràfica. Comparteixen passió, doncs?
Bé, el nostre viatge de noces va ser especial. La vaig convèncer per anar fins a l’Àfrica, a Zàmbia, perquè allà hi havia un eclipsi. Quan hi vam anar, no era molt turístic, ni era massa conegut. A través d’uns familiars seus vinculats a l’estament religiós van comentar amb els Maristes, que tenien una escola molt important en aquest país i ens van dir "sí, sí que vinguin", però una cosa és dir que vinguin i l’altra arribar-hi. Va ser una gran aventura. Aquelles fotos les vaig penjar a la meva pàgina web i al cap de poc vaig rebre un correu i una trucada de l’Institut Astrofísic de Canàries. Era el doctor Miquel Serra Ricart. Havien quedat impactats amb les imatges que havia captat. Des d’aleshores, he col·laborat amb el centre i amb ell.
I arriba un dia que des dels Estats Units també es fixen en el seu treball.
Buf, sí. A finals del segle passat, es va registrar el pas del cometa Halle Bopp. Va ser un gran esdeveniment. Com feia sempre, vaig penjar les meves fotos en el web i, un dia, per sorpresa, rebo un correu de la NASA. Pensava que era una broma! Em diuen que havien triat una imatge meva com a foto del dia en l’àmbit mundial, la llista de l’Astronomy Picture of the Day (APOD). Des d’aleshores ja en porto 61... El més curiós és que poc després en van triar una altra de meva de la cua del cometa. Aleshores va serNationalGeographic qui em va demanar comprar-la. L’emoció va ser brutal, indescriptible. Em van pagar molt bé i, quan el meu pare ho va saber, es va convèncer que la meva afició ja era un ofici.
Sant Llorenç de la Muga acaba de celebrar la seva festa d’estiu amb un cartell que reprodueix una foto feta per vostè.
Ben cert, m’ha fet molta il·lusió. Em van demanar una imatge i els vaig oferir una pluja de meteorits, les persèides, presa precisament des del poble i que són de bon veure en aquesta època de l’any, pel voltant de Sant Llorenç.
Aquesta pregunta l’hem afegida una setmana després de la trobada per a l’entrevista, no n’hi ha per menys. Acaben de concedir-li el primer premi de la Ciutat de les Arts i les Ciències de València per una imatge dedicada a un eclipsi solar. Ha estat una sorpresa?
Sí, i m’ha fet molta il·lusió. És un guardó internacional, amb un abast molt gran i era difícil destacar en la categoria del Sol, ja que de fotos sobre ell se’n fan moltes. Hi ha imatges meravelloses. Que hagin triat la meva és motiu d’orgull i d’agraïment pel premi. La foto guanyadora és d’un eclipsi total de sol, presa durant l’expedició Shelios, el 2 de juliol de 2019, des de l’observatori Inter-Americà de Cerro Tololo, a Xile.
