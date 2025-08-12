Successos

Petit incendi de vegetació als marges de l’AP-7, a Pont de Molins

Els Bombers han actuat amb quatre dotacions a la zona

Diverses dotacions dels bombers, en una foto d'arxiu. / DdG

Eva Batlle

Pont de Molins

Un incendi de vegetació declarat aquest dimarts de matinada als marges de l’autopista AP-7, a l’altura de Pont de Molins ha obligat a activar un operatiu dels Bombers. El foc s’ha originat poc després de la mitjanit i ha cremat una petita franja de vegetació a tocar de la via.

L’avís s’ha rebut a través del telèfon d’emergències 112, i ràpidament s’han mobilitzat quatre dotacions terrestres dels Bombers per actuar sobre el terreny. Els efectius han aconseguit controlar les flames amb rapidesa i evitar que el foc s’estengués més enllà de la zona afectada.

Segons ha informat el cos d’emergències, l’incendi ha acabat cremant aproximadament 10 metres lineals de vegetació als vorals de l’autopista.

