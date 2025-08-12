NECROLÒGIQUES
Successos
Una persona ferida en un incendi a l'exterior d'una granja a Peralada
Els Bombers han treballat, aquest dilluns, amb 11 dotacions terrestres
Europa Press
Peralada
Una persona va resultar ferida en un incendi aquest dilluns a l’exterior d’una granja de Peralada, segons han informat fonts del Sistema d’Emergències Mèdiques.
Els Bombers de la Generalitat, que van treballar en l’extinció del foc amb onze dotacions terrestres, van rebre l’avís a les 15.56 hores, segons han informat en un missatge a la xarxa social X.
Les flames, ja sufocades, van afectar remolcs, bales de palla i ferralla a l’exterior de la granja, així com vegetació agrícola.
- El testimoni d'una mare de dos joves amb una malaltia mental i addicció a les drogues: 'De vegades és la teva vida o la seva
- El gran 'espectacle' d'Empuriabrava continua aixecant el teló cada dia
- Agenda de la setmana de l'11 al 17 d'agost a l'Alt Empordà
- Nit d'insomni a l': en alguns punts gairebé s'ha arribat als 30 °C
- El futbol gaèlic altempordanès passa per Europa mentre somia a crear el primer club federat de la zona
- La casa dels famosos a Cadaqués
- Circulen per Empuriabrava amb un cotxe robat, fugen en veure la policia i acaben detinguts
- El 2% dels malalts mentals greus es neguen a ser atesos: 'Sense una solució, els aboquem a la presó o al cementiri
El primer 'vending' de l'Empordà amb pizzes casolanes s'inaugura a Roses
Contingut ofert per Pizzeria Spaghetteria La Cosa Nostra