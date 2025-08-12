Successos

Una persona ferida en un incendi a l'exterior d'una granja a Peralada

Els Bombers han treballat, aquest dilluns, amb 11 dotacions terrestres

VÍDEO | Una persona ferida en un incendi a l'exterior d'una granja a Peralada

VÍDEO | Una persona ferida en un incendi a l'exterior d'una granja a Peralada

Bombers

Europa Press

Peralada

Una persona va resultar ferida en un incendi aquest dilluns a l’exterior d’una granja de Peralada, segons han informat fonts del Sistema d’Emergències Mèdiques.

Els Bombers de la Generalitat, que van treballar en l’extinció del foc amb onze dotacions terrestres, van rebre l’avís a les 15.56 hores, segons han informat en un missatge a la xarxa social X.

Les flames, ja sufocades, van afectar remolcs, bales de palla i ferralla a l’exterior de la granja, així com vegetació agrícola.

TEMES

Tracking Pixel Contents