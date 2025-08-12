Successos

Un parapentista resulta ferit durant l’aterratge al Port de la Selva

Els Bombers han mobilitzat tres dotacions i estudien activar un helicòpter pel rescat

El Port de la Selva, en una imatge d'arxiu.

El Port de la Selva, en una imatge d'arxiu. / Ports

Eva Batlle

El Port de la Selva

Un parapentista ha resultat ferit aquest dimarts al matí durant un aterratge al Port de la Selva. El succés ha tingut lloc poc abans de les vuit del matí, quan l’home ha acabat en una zona de difícil accés, a la part nord del Puig del Vaquer.

Ha estat ell mateix qui ha alertat el telèfon d’emergències 112 i ha comunicat que s’hauria fracturat el turmell. Tot i les lesions, ha pogut contactar amb els serveis d’emergència per indicar la seva ubicació i l’estat en què es trobava.

Els Bombers han mobilitzat tres dotacions terrestres per accedir al punt on es troba el ferit i, segons informen, valoren la possibilitat d’activar un helicòpter per dur a terme l’evacuació.

La decisió dependrà de la dificultat del terreny i de la possibilitat de traslladar-lo fins a una ambulància del SEM per via terrestre. L’operatiu de rescat continua actiu a la zona.

