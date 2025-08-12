Agricultura
Impulsen un nou sistema "d'aigua a la carta" per a l'agricultura de l'Empordà
Segons els tècnics, el projecte permetrà un estalvi d’entre un 15 i un 20% d’aigua
Està previst que les obres finalitzin entre el juny i juliol de 2026
Oriol Bernà
Les obres que han de permetre millorar el sistema de reg per a la comunitat de regants de Colomers avancen segons les dates acordades en un inici. Lluís Resta, vicepresident de la comunitat, explica que el projecte suposarà un estalvi "d’entre un 15% i un 20% d’aigua". El nou disseny té l’objectiu de poder-se anticipar a noves èpoques de sequera i el sistema serà "d’aigua a la carta". Això significarà que quan un comuner necessiti aigua, podrà regar demanant-ho prèviament. Resta explica que es tracta "d’una novetat que no es coneix aquí. L’hem vist en alguna zona de Lleida, però amb poques hectàrees".
El nou funcionament cobrirà 2.200 hectàrees de la comunitat de regants de Colomers, que comprèn els municipis de Jafre, la meitat de Colomers i va agafant el marge esquerre del Ter per la Tallada d’Empordà, Bellcaire, Albons, Tor, Verges, Canet de la Tallada, Ullà i una part de Torroella de Montgrí. També passa per Viladamat i Cinc Claus fins a arribar a l’Escala. En total, la zona compta amb 200 comuners que treballen la terra i un total de 800 propietaris.
Lluís Resta explica que no tenien clares les previsions per complir els terminis establerts inicialment, però comencen a veure que "és probable que estigui acabat entre el juny i juliol del 2026". Actualment, s’estan col·locant moltes vies secundàries i els tubs principals de formigó d’1,20 metres i d’1,40 metres.
El projecte
La comunitat de regants de Colomers compta amb una tuberia construïda el 2008. Actualment, el regadiu de pomeres ja té instal·lat el gota a gota "i només s’haurà d’enllaçar amb les noves tuberies". Als altres camps s’hauran de posar sistemes de cobertura "per regar quan ho necessitem", explica Resta.
Ara mateix ja s’han construït dues grans basses d’emmagatzematge d’aigua: una de 100.000 m³ -Prop del Puig Segalar- i l’altra de 30.000 m³ -a la Tallada d’Empordà-. La bassa situada al nord, la més gran, conduirà l’aigua per les autopistes principals a través d’un tub d’1,40 metres que anirà d’una bassa a l’altra. Des de la sala de màquines que s’està construint al costat de la bassa petita en sortiran els tubs que aniran fins a Torroella i l’Escala, cobrint la resta de zones per on ha d’arribar l’aigua.
El mecanisme funcionarà per la força de la gravetat gràcies al desnivell acumulat, però també comptarà amb entre 3 i 4 kg de pressió, "suficient" per regar la cobertura i el gota a gota. "Ara mateix estem utilitzant 1,5 kg per regar el gota a gota; per la cobertura necessitarem uns 3 kg". També hi haurà un camp de plaques solars, ja que tota la infraestructura funcionarà sense gasoil. "En el seu moment bombarem directe als regadius i a la bassa. Quan no tinguem sol, la bassa alimentarà el reg. Regarem de dia i de nit: de dia amb l’energia solar i de nit amb la bassa", assegura el vicepresident de la comunitat de regants.
Inversió a tres bandes
L’Estat, la Generalitat i les comunitats de regants de la presa de Colomers i del Molí de Pals invertiran un total de 36,8 milions d’euros per a la millora de les infraestructures i la modernització de les dues comunitats. Dels 38,8 milions d’euros totals de la inversió, 26,6 milions es destinaran a la comunitat de regants de Colomers i 9,2 milions a la del Molí de Pals. L’objectiu final és "fer viable" que es pugui seguir el rec i la producció en aquests dos espais del Baix Empordà. Així ho assegurava el president de la Societat Estatal d’Infraestructures Agràries (SEIASA), Francisco Rodríguez Mulero, durant l’anunci de l’acord el març de l’any passat. En concret, l’Estat aportarà el prop del 60% de la inversió, a través de fons Next Generation, mentre que la Generalitat n’assumirà el 30%. El 10% restants anirà a càrrec de les dues comunitats que han celebrat l’acord, si bé deixen clar que aquesta no és la solució per la sequera que estan patint actualment.
