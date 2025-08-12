Accessibilitat
Espolla tindrà el primer pla d'accessibilitat fet pel Consell Comarcal de l'Alt Empordà
L'Ajuntament estudia com es distribuirà pel poble aquest projecte, després que l'organisme supramunicipal els hagi donat prioritat
L’Ajuntament d’Espolla va sol·licitar, al Consell Comarcal, l’execució, la revisió, l’actualització i el seguiment de plans d’accessibilitat que l’ens havia ofert a diversos ajuntaments de l'Alt Empordà. L'organisme supramunicipal va aprovar estimar la sol·licitud al ple del 26 de setembre del 2023. "Gràcies al suport del Consell, hem pogut redactar el pla d’accessibilitat i, així, tenim una fotografia de les mancances per complir la normativa vigent", diu l’alcalde espollenc, el republicà Carles Lagresa. Aquest pla ha tingut un cost per a l’Ajuntament d’Espolla de 2.430 euros.
El Pla d’Accessibilitat és un instrument de promoció de l’accessibilitat en l’àmbit municipal, que identifica les barreres arquitectòniques i sensorials en els diferents àmbits de la població (via pública, edificis i transports). Proposa solucions, en fa un pressupost estimatiu i estableix un programa per a la seva progressiva eliminació, per tal d’assolir que el municipi sigui plenament accessible, d’una manera racional i planificada.
L’àmbit d’actuació del Pla d’accessibilitat a la via pública comprèn tots els carrers del nucli urbà del municipi. En tot aquest àmbit, s’analitzen en detall els paràmetres bàsics d’accessibilitat fet que permet determinar una diagnosi del seu estat actual.
Atès l’elevat cost d’intervenció que representa fer accessibles tots els carrers i espais públics del municipi, s’ha considerat convenient delimitar una zona on el consistori espollenc preveu que podria arribar a actuar en els pròxims quinze anys i que, per tant, té un interès prioritari. Pels carrers i espais públics, inclosos en aquesta zona, es realitza un estudi, encara més detallat, de l’accessibilitat a partir del qual es defineix una proposta d’intervenció amb una valoració econòmica aproximada i que s’inclou en un pla d’etapes.
"Igual que a la via pública, l’accessibilitat en l’àmbit de l’edificació és un tema vital a tractar per tal de permetre l’accés i la mobilitat de qualsevol persona als equipaments i als edificis públics del municipi, així com al seu ús", remarca el consistori, disposat a detectar, situar i avaluar els dèficits que presenten en matèria d’accessibilitat. Planteja actuacions per a corregir els dèficits detectats. Proposa un pla d’etapes definint prioritats a partir de criteris d’utilitat, viabilitat constructiva i econòmica. Fomenta l’aplicació de l’accessibilitat de forma integrada en els processos d’intervenció en els edificis, incorporant-la en projectes de rehabilitació o renovació més amplis i també incloent-la, quan es tracta de millores puntuals, com una operació de manteniment més.
