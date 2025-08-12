Els millors llocs per veure les llàgrimes de sant Llorenç a l'Empordà

Pluja d'estels

La pluja de meteors de les Perseides, una de les més populars i visibles de l’any, arriba al seu punt àlgid la nit d'aquest dimarts, 12 d’agost

Pluja dels Perseids, en una imatge d'arxiu. / Getty Images

Les onades de calor i les nits tòrrides no són l'única cosa que porta amb si la temporada estival. A l'estiu, també, podem albirar episodis com una de les pluges d'estels més famosa: els Perseids, també conegudes com a llàgrimes de sant Llorenç. Es coneixen com a llàgrimes de sant Llorenç per la proximitat del màxim de la pluja de meteors al 10 d'agost, dia de la festivitat del màrtir espanyol del mateix nom.

Aquesta pluja d'astres, que se simultanieja amb la pluja de les delta Aquàrids australs i que en algunes ubicacions ja ha començat a albirar-se, són tot un espectacle de la naturalesa que cada estiu deixen alguna foto per al record.

Òrbita d'un cometa

Tal com recullen diversos mitjans especialitzats, la formació d'aquest fenomen resulta de l'encreuament de la Terra amb l'òrbita del cometa 109P/Swift-Tuttle, moment en el qual es pot observar l'estela que deixen els meteors i altres fragments rocosos que viatgen per l'espai. Aquestes llums troben el seu origen en la constel·lació de Perseu, que dona nom a una de les pluges d'estels més populars. Les velocitats d'aquests meteors poden superar els 50 quilòmetres per segon i la seva taxa d'activitat pot arribar als 200 meteors per hora.

Llàgrimes de Sant Llorenç. / L.O.

Dates i hores

Quant a les dates i horaris idonis per presenciar els Perseids, l'Observatori Astronòmic Nacional estableix un termini que va des del passat 17 de juliol fins al pròxim 24 d'agost. Això sí, l'activitat més gran es registrarà el 12 d'agost, cap a les 22 hores (hora peninsular espanyola).

Els millors llocs a l'Empordà per veure els Perseids

A l'Empordà, hi ha llocs ideals per a veure la pluja d'estels i en alguns indrets hi ha activitats organitzades. Per exemple, aquesta setmana, a l’Observatori Astronòmic d'Albanyà estan fent sessions de bateigs astronòmics centrats en la pluja de Perseids.

Per veure la pluja d’estels no calen telescopis. Punts elevats i amb poca contaminació lumínica són ideals per gaudir de les Llàgrimes de Sant Llorenç. A l’Empordà n’hi ha molts, com ara el cap de Creus, el Castell de Requesens (la Jonquera), l’ermita de Sant Salvador Saverdera (Pau), el dolmen de la Creu d’en Cobertella (Roses) o la platja de Sant Pere Pescador (zona nord). També es poden observar des de santuaris situats en punts elevats, com la Mare de Déu del Mont o la Salut de Terrades, així com des de platges aïllades i sense urbanitzar de la Costa Brava.

