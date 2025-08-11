Festa Major

Roses atorgarà el Dracma de Plata al fundador del Grup Pretige Hotels, José Moyano

L'Ajuntament considera que ha estat una figura clau en la transformació econòmica i social de la vila durant les darreres dècades

L’acte de lliurament del guardó tindrà lloc aquest divendres, 15 d’agost, a les 12 hores, al Teatre Municipal, dins dels actes de la Festa Major

José Moyano.

José Moyano. / Ajuntament de Roses

Redacció

Redacció

Roses

L’Ajuntament de Roses ha atorgat la Dracma de Plata 2025, la màxima distinció de la Festa Major, a José Moyano Izquierdo, fundador del Grup Prestige Hotels, en reconeixement a la seva trajectòria empresarial i humana estretament vinculada al municipi.

L’acte de lliurament del guardó tindrà lloc aquest divendres, 15 d’agost, a les 12 hores, al Teatre Municipal, dins dels actes de la Festa Major. La gala, oberta a tota la ciutadania, inclourà la projecció d’un vídeo commemoratiu que repassarà la trajectòria de Moyano, no només pel seu èxit empresarial, sinó també per la seva implicació humana i social.

Moyano ha dedicat tota una vida a impulsar el sector turístic i hoteler, sent una figura clau en la transformació econòmica i social de Roses en les darreres dècades. Des de la creació del Grup Prestige Hotels, el seu projecte ha contribuït a consolidar la vila com a destinació de referència, generant ocupació estable, oportunitats per a nombroses famílies i demostrant un compromís constant amb la comunitat. La seva empremta, segons el consistori, és “inesborrable” en el teixit econòmic i social local.

Amb aquest reconeixement, l’Ajuntament de Roses "reafirma la voluntat de posar en valor aquelles persones i empreses que, a través del seu treball constant i la seva implicació, contribueixen al progrés i al benestar col·lectiu", apunten fonts municipals.

TEMES

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

  1. Un aparatós xoc frontal entre dos cotxes deixa un ferit a Figueres
  2. Javi Molina, alcalde de Maçanet de Cabrenys: 'Una de les grans fites que tenim és renovar l'entrada del poble
  3. El gran 'espectacle' d'Empuriabrava continua aixecant el teló cada dia
  4. El futbol gaèlic altempordanès passa per Europa mentre somia a crear el primer club federat de la zona
  5. Denuncien que un restaurant del cap de Creus cobra 10 euros per persona per reservar taula i no els retorna: 'No és legalment vàlid
  6. Circulen per Empuriabrava amb un cotxe robat, fugen en veure la policia i acaben detinguts
  7. Figueres prepara un dispositiu de mobilitat per La Vuelta: aquests són els carrers que es tallaran el 27 d’agost
  8. L'incendi d'una embarcació en ple mar a Roses obliga els ocupants a saltar a l'aigua

Laporta no garanteix que el Barça pugui inscriure tots els jugadors

Laporta no garanteix que el Barça pugui inscriure tots els jugadors

Le Petit Princep i Monterrey es proclamen guanyadors del 2n torneig del XXXII Campionat Local de Vòlei Platja Vila de Roses

Le Petit Princep i Monterrey es proclamen guanyadors del 2n torneig del XXXII Campionat Local de Vòlei Platja Vila de Roses

Roses atorgarà el Dracma de Plata al fundador del Grup Pretige Hotels, José Moyano

Roses atorgarà el Dracma de Plata al fundador del Grup Pretige Hotels, José Moyano

Un estudi constata que les formigues funcionen amb una intel·ligència col·lectiva, sense ningú que dirigeixi

Un estudi constata que les formigues funcionen amb una intel·ligència col·lectiva, sense ningú que dirigeixi

Les imatges del concert de Mushka i Figa Flawas a la Ciutadella de Roses

Les imatges del concert de Mushka i Figa Flawas a la Ciutadella de Roses

Mushka i Figa Flawas revolucionen la Ciutadella de Roses

Mushka i Figa Flawas revolucionen la Ciutadella de Roses

Compte enrere per a l’eclipsi del segle: Catalunya ja prepara un mapa detallat amb els millors llocs per gaudir d’aquest fenomen

Compte enrere per a l’eclipsi del segle: Catalunya ja prepara un mapa detallat amb els millors llocs per gaudir d’aquest fenomen

Cau a Catalunya una banda que va guanyar 10 milions d’euros venent mobles falsos de disseny exclusiu

Cau a Catalunya una banda que va guanyar 10 milions d’euros venent mobles falsos de disseny exclusiu
Tracking Pixel Contents