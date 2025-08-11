Festa Major
Roses atorgarà el Dracma de Plata al fundador del Grup Pretige Hotels, José Moyano
L'Ajuntament considera que ha estat una figura clau en la transformació econòmica i social de la vila durant les darreres dècades
L’acte de lliurament del guardó tindrà lloc aquest divendres, 15 d’agost, a les 12 hores, al Teatre Municipal, dins dels actes de la Festa Major
L’Ajuntament de Roses ha atorgat la Dracma de Plata 2025, la màxima distinció de la Festa Major, a José Moyano Izquierdo, fundador del Grup Prestige Hotels, en reconeixement a la seva trajectòria empresarial i humana estretament vinculada al municipi.
L’acte de lliurament del guardó tindrà lloc aquest divendres, 15 d’agost, a les 12 hores, al Teatre Municipal, dins dels actes de la Festa Major. La gala, oberta a tota la ciutadania, inclourà la projecció d’un vídeo commemoratiu que repassarà la trajectòria de Moyano, no només pel seu èxit empresarial, sinó també per la seva implicació humana i social.
Moyano ha dedicat tota una vida a impulsar el sector turístic i hoteler, sent una figura clau en la transformació econòmica i social de Roses en les darreres dècades. Des de la creació del Grup Prestige Hotels, el seu projecte ha contribuït a consolidar la vila com a destinació de referència, generant ocupació estable, oportunitats per a nombroses famílies i demostrant un compromís constant amb la comunitat. La seva empremta, segons el consistori, és “inesborrable” en el teixit econòmic i social local.
Amb aquest reconeixement, l’Ajuntament de Roses "reafirma la voluntat de posar en valor aquelles persones i empreses que, a través del seu treball constant i la seva implicació, contribueixen al progrés i al benestar col·lectiu", apunten fonts municipals.
