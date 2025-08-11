Comiat a Maria Teresa Ivars, mestra vocacional de llarg recorregut al Sant Pau de Figueres
Va començar a l'escola de Vilanova de la Muga i es va jubilar amb seixanta anys de carrera i un munt d’anècdotes
Aquest passat 8 d'agost ha mort, als noranta anys, Maria Teresa Ivars Suñer, que va ser mestra de pàrvuls durant trenta anys al col·legi Sant Pau de Figueres. Va néixer a Calonge (Baix Empordà) i era filla de mestres, fet que li impulsà a estudiar Magisteri.
Va acabar la seva formació als dinou anys i va obtenir la plaça de mestra a Vilanova de la Muga. En aquells moments, els pares respectaven els mestres, li confiaven l’educació de la mainada sense reserves, i els alumnes anaven a estudi amb el llapis, la goma, una llibreta i l’estella per encendre l’estufa. La quitxalla tenia interès per aprendre, frisava per descobrir el món. Els seus alumnes la recorden com una docent innovadora, ja que els va portar en tren a la platja de Colera en uns anys en què hi havia escolars que no havien vist mai el mar. Altres records que deixa són que vivia a Figueres i venia en Mobylette a l’escola, tota una singularitat a l’època i també que s’escalfava el dinar amb un fogonet de gas, quan els veïns tenien cuines econòmiques de carbó o de llenya i comentaven atemorits que aquell invent del dimoni un dia explotaria com una bomba.
Va coincidir amb l'aigua de 1962 a Martorell
Volia anar a viure a Figueres, va haver d’opositar a una plaça de pàrvuls, que eren les que s’oferien a la nostra ciutat. Ara bé, la seva primera destinació va ser Martorell i va coincidir amb el mortífer aiguat de 1962. Després d’un curs, va poder aconseguir plaça a Figueres on va impartir classes fins a la seva jubilació el 1995.
En els primers anys de la seva estada a la capital de l’Alt Empordà, freqüentava la fonda Roca, situada al carrer Joan Maragall de Figueres, l’establiment on personatges de les lletres i les arts feien tertúlia, envoltats de les pintures que el propietari Joan Martí Roca col·leccionava al menjador d’aquesta casa de menjars. Era l’inici de la dècada dels anys seixanta i també en aquell moment va conèixer el que seria el seu marit, Francisco Guzmán, tècnic de Telefònica que va col·laborar en el manteniment de les telecomunicacions de la base militar del Pení.
La senyoreta Ivars va viure els canvis que l’ensenyament ha experimentat a casa nostra. Va començar la trajectòria professional en la fosca etapa del franquisme, sempre amb la por enganxada a la pell per si en un descuit s’escapava un mot en català i l’inspector de torn et suspenia de sou i feina. Eren el temps del “ma, me, mi, mo, mu i mi mamá me mima” i ja al tram final de la seva carrera les classes eren en català i les aules estaven dividides en racons pedagògics. Als seixanta anys i amb més de quaranta de servei, es va jubilar aleshores hi havia alumnes que ja eren àvies. Descansi en pau.
