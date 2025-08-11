Successos

Circulen per Empuriabrava amb un cotxe robat, fugen en veure la policia i acaben detinguts

Els dos ocupants van abandonar el vehicle i van intentar fugir corrent, però van ser localitzats poc després

Un dels detinguts i un agent de la Policia Local de Castelló d'Empúries.

Un dels detinguts i un agent de la Policia Local de Castelló d'Empúries. / Policia Local de Castelló

Redacció

Redacció

Castelló d'Empúries

Dues persones han quedat detingudes per circular per Empuriabrava amb un cotxe robat. Els fets van ocórrer divendres passat a la nit, quan agents de la Policia Local de Castelló d’Empúries que feien vigilància rutinària van constatar que un vehicle de la marca Mercedes-Benz, en detectar presència policial, realitzava una maniobra erràtica i accelerava.

Tanmateix, els agents el van poder aturar més endavant. Llavors, les dues persones ocupants van sortir del vehicle corrents i el van abandonar. Comprovacions posteriors van confirmar que el cotxe constava com a sostret.

Gràcies a la descripció facilitada dels fugitius, la Policia Local va engegar una recerca. Poc després, es van localitzar les dues persones, que van ser detingudes com a presumptes autores d’un delicte de robatori o furt d’ús de vehicle.

TEMES

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

  1. Denuncien que un restaurant del cap de Creus cobra 10 euros per persona per reservar taula i no els retorna: 'No és legalment vàlid
  2. Javi Molina, alcalde de Maçanet de Cabrenys: 'Una de les grans fites que tenim és renovar l'entrada del poble
  3. Figueres prepara un dispositiu de mobilitat per La Vuelta: aquests són els carrers que es tallaran el 27 d’agost
  4. El gran 'espectacle' d'Empuriabrava continua aixecant el teló cada dia
  5. El futbol gaèlic altempordanès passa per Europa mentre somia a crear el primer club federat de la zona
  6. L'incendi d'una embarcació en ple mar a Roses obliga els ocupants a saltar a l'aigua
  7. La construcció del nou Pump Truck d’Empuriabrava començarà al setembre
  8. Llancen líquid inflamable i provoquen un incendi a l'entrada d'un edifici de Figueres

El lloguer turístic reclama una legislació adaptada a l’entorn rural

El lloguer turístic reclama una legislació adaptada a l’entorn rural

El testimoni d'una mare de dos joves amb una malaltia mental i addicció a les drogues: "De vegades és la teva vida o la seva"

El testimoni d'una mare de dos joves amb una malaltia mental i addicció a les drogues: "De vegades és la teva vida o la seva"

Circulen per Empuriabrava amb un cotxe robat, fugen en veure la policia i acaben detinguts

Circulen per Empuriabrava amb un cotxe robat, fugen en veure la policia i acaben detinguts

Els adolescents trenquen les regles de les xarxes socials i obliguen les plataformes a reformular-se

Els adolescents trenquen les regles de les xarxes socials i obliguen les plataformes a reformular-se

Els millors plans per aquesta setmana a l'Alt Empordà

Els millors plans per aquesta setmana a l'Alt Empordà

La segona onada de calor s'estén amb màximes per sobre dels 40ºC a l'Empordà

La segona onada de calor s'estén amb màximes per sobre dels 40ºC a l'Empordà

El Govern espanyol assumeix que les exigències dels socis fan gairebé impossibles els Pressupostos

El Govern espanyol assumeix que les exigències dels socis fan gairebé impossibles els Pressupostos

Un mes després de l’acord amb Israel, l’ajuda continua sense arribar a Gaza, i la UE, sense prendre mesures

Un mes després de l’acord amb Israel, l’ajuda continua sense arribar a Gaza, i la UE, sense prendre mesures
Tracking Pixel Contents