Cadaqués
La casa dels famosos a Cadaqués
La vila s'ha convertit aquests dies en un gran plató televisiu. Això sí, per sort, aquí tot transcorre amb discreció. Serà per això que tots repeteixen
Si els productors de La Casa dels Famosos decidissin, algun any, realitzar aquest famós reality show a Cadaqués, haurien de triar la setmana que va del 5 al 15 d'agost. Ho dic perquè s'estalviarien un grapat de dietes en desplaçaments. I és que, en aquesta bella localitat catalana, aquests dies s'hi ha congregat un elevat número de VIPs per metre quadrat. Un dels primers a deixar-se veure va ser Macaco. Va sopar en el restaurant Casa Anita, que el cantant coneix bé, perquè ja de petit el freqüentava amb la seva família. L'endemà, dins del Festival de Música de Cadaqués, es va organitzar un espectacular concert a la platja, on el conegut artista cantava pujat en la mítica embarcació Sant Isidre. El resultat final va ser espectacular.
Entre els assistents estava l'entrenadora de moda de la natació artística, Andrea Fuentes, que, després de tornar dels Estats Units al costat del seu marit i gimnasta olímpic, Víctor Cano, també ha triat Cadaqués com a lloc habitual d'estiueig.
No s'ho va perdre tampoc la vicepresidenta de TOUS, Rosa Tous, ni Gemma Mengual, una de les grans esportistes espanyoles, a la qual vam veure abans al costat de la periodista Carme Barceló menjant en el Xiringuito de la Sal, que regenta amb èxit Joan Borràs.
A Ca Rafa de Rafel i Marine, uns dies abans, segur que van menjar bé, Pau i Marc Gasol i les seves famílies al complet o Joan Enric Barceló, un dels integrants del grup musical català, Els Amics dels Arts. Just el mateix dia del concert ho va fer en el mateix restaurant, el doctor Bonaventura Clotet al costat del seu fill i actor, Marc Clotet, la seva parella, Natalia Sánchez, i dos dels seus nets. L'actriu madrilenya, que millor parla català, està triomfant en la sèrie d'Antena 3 Somnis de llibertat.
Dos dies després del concert, em vaig trobar esmorzant a l'expolític Quim Forn juntament amb el president del grup parlamentari JuntsXCat. El primer fa anys que s'escapa cada estiu, mentre que el polític Albert Batet, persona assenyada, fa anys que, cada estiu, s'escapa uns dies del seu Valls natal per a passar una setmana a l'Empordà. Estaven en el restaurant Enoteca, de la família Martí Faixò, i exercia d'amfitrió Rafa Martín juntament amb un grup d'autòctons del Cadaqués autèntic. Va estar també, però a la seva manera, Pere Vehí, l'home que més sap de Salvador Dalí en el món i qui fa uns mesos, li van tancar incomprensiblement i per pena de tots, el mític Bar Boia.
Passejant per la Riba, em vaig creuar amb els germans futbolistes Thiago i Raphinha Alcántara, que de tant en tant s'escapen des de Calella amb barca. Una altra esportista —bé, una de les millors futbolistes del món— que també va aprofitar aquesta setmana per passar-se uns dies a Cadaqués és Aitana Bonmatí. Ho va fer amb uns amics i es va instal·lar en la mateixa casa on, unes setmanes abans, s'havien casat el mag local, però reconegut a nivell internacional, John Steiner, i la model i influencer internacional Gal·la González. Aitana Bonmatí, que va menjar en el restaurant Talla, i Macaco també van ser vists a la nit a La Frontera. És a dir, que han aprofitat bé el seu pas per aquesta localitat costanera. També model és Clara Mas, a qui un se la pot creuar diàriament corrent, nedant o de festa.
Va causar sensació aquests dies la presència a la badia del iot del multimilionari empresari del sector automobilístic, Terry Taylor. Un home relativament desconegut, però que té una fortuna de 1.900 milions de dòlars i que, en la proa del seu vaixell, té instal·lada una pista de pàdel i una canastra de bàsquet.
Més locals són el grup musical The Tyets, que va triar el Boia Nit de Manel Vehí i el restaurant La Sal de Josep Alà per a iniciar la seva gira Coffee Parties.
En fi, que Cadaqués s'ha convertit aquests dies en un gran plató televisiu. Això sí, per sort, aquí tot transcorre amb discreció. Serà per això que tots repeteixen.
