El gran "espectacle" d'Empuriabrava continua aixecant el teló cada dia

La marina residencial de Castelló d’Empúries ofereix molts al·licients per als visitants, per terra, mar i aire; veure transitar iots, llanxes i velers pel canal principal és un d’ells

Cada dia, centenars de persones queden embadalides davant del pas d’embarcacions més o menys luxoses

Residents i turistes comparteixen aquesta imatge des de fa anys

Castelló d'Empúries

Als anys seixanta del segle passat, els promotors d’Empuriabrava van publicitar les seves virtuts amb diversos espectacles aquàtics, entre ells l’esquí nàutic i, encara que sembli inversemblant, la presentació de vehicles de motor que es convertien en amfibis i podien circular dins dels canals.

Des d’un primer moment, però, la navegació va ser l’esquer per a la venda de les parcel·les de la nova urbanització: "Construeixi’s una casa i amarri la barca al peu del seu jardí". No cal allargar-nos gaire més, fa anys que Empuriabrava és la gran marina interior més gran d’aquesta part de la Mediterrània i que, dins del seu perímetre, s’han edificat cases que barregen el luxe amb l’ostentació.

La navegació és un dels grans atractius d'Empuriabrava

Construir, comprar i mantenir val diners. Per terra, mar i aire, Empuriabrava ofereix moltes altres possibilitats de lleure i diversió, però com tot en aquesta vida no totes són gratuïtes, però algunes de les quals ho són es converteixen en espectacles que només un lloc com Empuriabrava pot oferir.

Contemplar des de la vora

Un d’aquests espectacles és la contemplació dels velers, iots i llanxes que cada dia naveguen pels seus canals. I si hi ha un punt estratègic per a veure’ls, aquesta és la sortida i l’entrada de la bocana, des dels espigons i des del final del passeig Marítim.

Grup de gent observant el pas de les barques

"Fa anys que venim aquí, passegem una estona i acabem badant veient passar els barcos amunt i avall", expliquen Júlia i Josep, dos jubilats garrotxins amb apartament de propietat a Empuriabrava. "Venim a marina perquè l’aire d’aquí ens prova molt", diu en Josep mentre esmenta una lleugera coixera "que em marxa quan soc aquí!".

Amb les cadires de casa

Instal·lats una estona en un d’aquests punts estratègics, trobem una altra parella de jubilats i el seu gos contemplant l’espectacle, ben asseguts amb cadires de càmping portades des de casa. Mentrestant, arriba un grup familiar amb avis, pares i nens. Francesos, de Nimes. La tramuntana els ha tret de la platja, però no se’n queixen. Cada pas d’una llanxa moderna o d’un veler estilitzat provoca els comentaris en veu alta dels petits. El pare acaba comprometent-se a llogar una de les barquetes que permeten navegar per dins dels canals.

L'anada i vinguda d'embarcacions és constant

Des de la punta de l’espigó, una parella d’enamorats -o això sembla- es fan fotos amb el perfil de la costa de Roses i les barques que passen com a teló de fons. Són al cor d’una de les badies més belles del món, els explico. Venen de l’àrea metropolitana de Barcelona. "Vam descobrir Empuriabrava durant la pandèmia. Després ens vam casar i ara hem tornat aquí de vacances. Ens volem tirar amb paracaigudes!". "Doncs, manyacs, tindreu el món als vostres peus!", els diem.

