L'oposició de Roses intenta frenar el concurs del mercat dels diumenges
Els grups defesen que afectarà moltes famílies del municipi que porten dècades amb els negocis i van demanar renovar les autoritzacions
El govern defensa que s'ha de treure a concurs i renovar-lo
L'oposició de Roses (ERC, Lliures, PP i Vox) va demanar a l'equip de govern (PSC, Junts i Gent del Poble) la renovació de les autoritzacions del mercat de venda no sedentària en comptes de convocar un nou concurs per no perjudicar les famílies del municipi que tenen parada. La reduccióde parades i el fet de treure-ho a concurs consideren que suposarà que moltes es quedaran sense el negoci. El govern va descartar-ho i va tirar endavant l'aprovació del reglament, tot i que amb el vot de qualitat de l'alcalde, Josep Maria Martínez, després de produir-se un empat.
El dia 7 d'octubre de 2025 finalitzen la majoria d'autoritzacions de parades de venda no sedentària als mercats municipals de Catalunya. Els municipis poden optar a una renovació o fer un nou concurs com en el cas de Roses o Platja d'Aro.
El regidor de Promoció Econòmica, Fèlix Llorens, va defensar l'aprovació de la modificació del reglament que regula el mercat amb la voluntat "d'entomar el nou repte" amb un mercat adaptat als compradors actuals. Es redueixen les parades de les 160 a les 124.
Tots els grups de l'oposició, però, van mostrar el desacord. Per part d'ERC, Joan Plana, va manifestar que consideren que la renovació de les autoritzacions actuals és "l'única manera de protegir llocs de treball" de famílies, moltes de Roses que porten dècades al mercat. Considera que si es va a concurs és difícil garantir la renovació.
Per part de Lliures, Pere Gotanegra, considerava que amb el concurs i la reducció de parades es "pot posar en risc llocs de treball consolidats i generar un impacte directe sobre famílies del nostre municipi".
En la mateixa línia s'expressava Ignasi Mulleras de Vox, manifestant que no entenen per què s'ha optat pel concurs quan a la majoria de poblacions s'ha optat per la renovació.
Finalment, des del PP, Manel Escobar, va demanar reflexionar i deixar el punt sobre la taula o bé aprovar-lo, però optar per la renovació.
"El bé públic ha de ser per tothom"
Des del govern, el regidor Fèlix Llorens va defensar que "el bé públic ha de ser per tothomi tothom ha de tenir accés" i per tant, entenen que s'ha de treure a concurs. "Si les parades han de ser sempre pels mateixos, també ho podrien ser els xiringuitos de platja, o els de les tumbones", plantejava.
D'altra banda, va apuntar que era un moment per plantejar quin tipus de model de mecat es vol tenir al poble, pensat per als compradors que trobin l'article que sigui del seu interès i que els paradistes es puguin guanyar la vida. També va deixar clar que l'aprovació és del reglament i que el concurs es farà a posteriori. En el concurs va deixar clar que no es pot incloure cap fòrmula perquè els ciutadans de Roses tinguin més punts pel fet de ser-ho.
