L'incendi d'una embarcació en ple mar a Roses obliga els ocupants a saltar a l’aigua
Les persones que anaven a bord van nedar fins a la platja per fugir de les flames
Alba Díaz
Roses
Una embarcació que navegava mar endins davant la costa de Roses (Alt Empordà) s'ha incendiat aquest divendres a la nit. Els serveis d'emergència van rebre l'avís a les 22.23 hores. Segons han informat els Bombers de la Generalitat, els ocupants de l’embarcació van saltar a l’aigua i van nedar fins a la platja, on van arribar sans i estalvis.
Segons ha informat fonts del cos, l’operatiu per apagar les flames va comptar amb la col·laboració de Salvament Marítim. Les tasques d’extinció es van dur a terme al mar, un cop garantit que no hi havia persones en perill.
RRSS WhatsApp RRSS Facebook RRSS Twitter RRSS emailCopiar URL
- Denuncien que un restaurant del cap de Creus cobra 10 euros per persona per reservar taula i no els retorna: 'No és legalment vàlid
- Una inspecció en un prostíbul de Capmany acaba amb dues prostitutes detingudes i sancions per possessió d’armes i drogues
- Llancen líquid inflamable i provoquen un incendi a l'entrada d'un edifici de Figueres
- La construcció del nou Pump Truck d’Empuriabrava començarà al setembre
- Evacuen amb helicòpter a un motorista amb un fort traumatisme, a la Jonquera
- Torna una de les proves més emblemàtiques del trail running a l’Alt : la Cursa del Fau
- Figueres prepara un dispositiu de mobilitat per La Vuelta: aquests són els carrers que es tallaran el 27 d’agost
- El castell de Sant Ferran estrena una nova etapa d’obertura turística i pedagògica