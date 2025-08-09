L'incendi d'una embarcació en ple mar a Roses obliga els ocupants a saltar a l’aigua

Les persones que anaven a bord van nedar fins a la platja per fugir de les flames

Alba Díaz

Roses

Una embarcació que navegava mar endins davant la costa de Roses (Alt Empordà) s'ha incendiat aquest divendres a la nit. Els serveis d'emergència van rebre l'avís a les 22.23 hores. Segons han informat els Bombers de la Generalitat, els ocupants de l’embarcació van saltar a l’aigua i van nedar fins a la platja, on van arribar sans i estalvis.

Segons ha informat fonts del cos, l’operatiu per apagar les flames va comptar amb la col·laboració de Salvament Marítim. Les tasques d’extinció es van dur a terme al mar, un cop garantit que no hi havia persones en perill.

