L’Empordà inicia la verema pendent dels efectes de la llei Trump: “Ens afectarà a nivell de vendes”

El celler Mas Llunes, de Garriguella, ha donat el tret de sortida a una collita que s’allargarà els propers mesos

Els temporers cullen els primers raïms a les vinyes del celler Mas Llunes de Garriguella. / Marc Testart

Marc Testart

Garriguella

El celler Mas Llunes, de Garriguella, ha donat el tret de sortida aquesta setmana a la verema de la denominació d'origen (DO) Empordà d'enguany. Aquest divendres van collir la garnatxa blanca i macabeu per fer el vi escumós.

El propietari del celler, Antoni Roig, es va referir, divendres, als efectes de la política aranzelària del president dels Estats Units d'Amèrica (EUA), Donald Trump, que "ens afectarà a nivell de vendes". "Encara que no som −afegia− una denominació que exportem una quantitat significativa als Estats Units, hi ha d'altres DO de la resta de l'Estat que són exportadores i, amb aquesta dificultat del mercat nord-americà, venen cap aquí, al mercat intern, amb promocions, i això són ampolles que desbanquen el vi de l'Empordà". Roig, això no obstant, remarca que "la gent d'aquí busca la proximitat a l'hora de consumir vi".

La previsió que té el celler garriguellenc és que "sigui una verema normal, amb una bona qualitat, ja que el raïm, sanitàriament, està perfecte", diu Roig, afegint que la climatologia, amb temperatures altes aquests mesos, ha fet que el consumidor hagi prioritzat els vins blancs en detriment dels negres.

La resta de cellers de la DO Empordà aniran començant la verema en els propers dies, cap a finals d'agost, avançant el calendari d'altres anys, quan arrencaven la collita del raïm al mes de setembre.

D'altra banda, el pròxim 23 d'agost, el municipi de Capmany reafirmarà el seu paper de capital del vi empordanès acollint la popular Festa de la Verema, enguany reconvertida en la de les '50 veremes' de la DO Empordà amb motiu del mig segle de vida de la institució reguladora. La festa torna així al poble que té més cellers emparats amb el segell de la denominació d'origen i el primer que va crear una cooperativa vitivinícola a principi del segle XX. La Festa de la Verema va néixer el 1961. El seu primer escenari va ser el Castell de Peralada i va tenir com a impulsors el celler propietat de Miquel Mateu i les principals cooperatives vitivinícoles de l'Empordà, entre elles la del Parral de Capmany.

Mentrestant, el celler Hugas de Batlle, de Colera, organitzarà per primer cop, el 30 d'agost, la seva particular Festa de la Verema. Aquest serà un esdeveniment on grans i petits podran experimentar una de les etapes més importants de l'elaboració d'un vi: la collita del raïm i la trepitjada per fer-ne el most. Transformaran la jornada de treball en un esdeveniment divertit acompanyat dels gegants de l'Associació de Molinàs i música tradicional. Acabaran la festa amb un berenar-sopar popular amb pa amb tomata, embotits de la zona, xai de Colera i vins d'Hugas de Batlle.

