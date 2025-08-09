S'enfronten a 25 anys de presó per l'assassinat de l'home trobat al voral d'una carretera a Cabanelles
Les acusacions sostenen que l'agressió mortal va començar durant una festa en un domicili de Vilafant
ACN
Dos acusats de matar l'home trobat al voral d'una carretera a Cabanelles (Alt Empordà) el 28 de febrer del 2021 s'enfronten a 25 anys de presó cadascun per assassinat. Les acusacions sostenen que els tres homes van coincidir en una festa que es va fer la nit abans a Vilafant, quan la víctima va anar a una celebració organitzada pel seu soci d'un taller situat al camí Vell d'Avinyonet. L'home hi va arribar, acompanyat d'un amic cap a dos quarts de dotze de la nit. Segons les acusacions, els dos processats van discutir amb la víctima i li van clavar una pallissa que el va deixar inconscient. Més tard, el van carregar a un cotxe, el van portar fins a Cabanelles i el van rematar degollant-lo. Un ciclista va localitzar el cos al migdia.
La fiscalia els acusa d'un delicte d'assassinat i sol·licita 24 anys de presó per a cadascun. L'acusació particular, en nom de la família de la víctima i encapçalada pel lletrat Sergio Noguero, eleva la petició a 25 anys pel mateix delicte. L'advocat de la defensa, Joaquim Bech de Careda, demana l'absolució.
Els escrits de conclusions provisionals de les acusacions sostenen que la tarda-nit del 27 de febrer del 2021, el soci de la víctima va decidir convidar un seguit de persones a casa seva, un domicili situat a escassos metres del taller al camí Vell d'Avinyonet del municipi de Vilafant per a una celebració.
Entre els convidats hi havia els dos acusats, que van arribar a l'habitatge poc després de les vuit del vespre i cap a les 23.30 hores la víctima es va "unir a la festa", acompanyat d'un amic.
L'amic va marxar poca estona després i les acusacions sostenen que, al llarg de la nit i per motius "que es desconeixen", els dos acusats i la víctima van començar a discutir. Segons la fiscalia i l'acusació particular, durant la disputa els dos processats van actuar "en comú acord" i van propinar "un conjunt de cop" a la víctima que el van deixar "en estat d'inconsciència": "Van actuar amb la intenció d'acabar amb la seva vida, o almenys representant-se com a probable que poguessin fer-ho".
Després de clavar-li la pallissa, les acusacions sostenen que cap a les 3.30 de la matinada, ja del 28 de febrer, els processats van carregar el cos la víctima a un cotxe propietat d'un d'ells i van anar a bord de dos vehicles fins a la carretera GI-5237, al terme municipal de Cabanelles. "El van extreure de l'automòbil i el van llançar al voral. En aquest moment, i amb intenció novament de posar fi a la seva vida, van fer servir una arma blanca i el van degollar", relaten a l'escrit d'acusació.
La fiscalia i la família de la víctima ressalten que l'home no va tenir cap possibilitat de defensar-se "de cap manera" perquè estava inconscient a conseqüència dels cops. També asseguren que es van prevaler de la superioritat numèrica perquè eren dos contra un.
L'home va morir per xoc traumàtic pels cops que li van propinar i pel degollament posterior. L'autòpsia va revelar que la víctima tenia fins a 29 lesions traumàtiques i cinc ferides per arma blanca.
Segons va transcendir en el moment dels fets, un ciclista va trobar la víctima a la carretera que va al santuari de la Mare de Déu del Mont. Els serveis d'emergències van rebre l'avís cap a les 11.40 del 28 de febrer. Fins al lloc, s'hi van desplaçar efectius de Trànsit dels Mossos perquè en un primer moment se sospitava que podia haver estat víctima d'un atropellament. Un cop allà, però, van comprovar que l'home tenia ferides que apuntaven a una mort criminal.
Deu mesos d'investigació
Després de gairebé deu mesos d'investigació, la Divisió d'Investigació Criminal (DIC) dels Mossos d'Esquadra va desplegar un operatiu que es va saldar amb la detenció de cinc sospitosos per la seva presumpta vinculació amb el crim. Tots ells van ser a la festa que va tenir lloc en una casa de Vilafant propera al taller mecànic que regentava la víctima amb el soc. Els detinguts van passar a disposició judicial i van sortir en llibertat. Cap d'ells era, segons la investigació, autor material de l'agressió mortal.
El jutjat d'instrucció 7 de Figueres va dictar ordres europees de detenció i entrega contra els dos presumptes assassins. A un el van localitzar i arrestar el 23 de desembre del 2021 a Anvers (Bèlgica) i a l'altre el van detenir a Bucarest (Romania) el 5 de gener del 2022. El segon sospitós, però, no és un dels acusats.
Dies després de la detenció, el seu pare va comparèixer voluntàriament al jutjat d'instrucció i va exculpar el fill, que aleshores estava pendent d'extradició. L'home va afirmar que va ser ell qui va estar present a la barbacoa i va reconèixer que va presenciar la baralla.
La defensa del fill, encapçalada pel lletrat Joaquim Bech de Careda, va sol·licitar aleshores que se suspengués l'ordre d'entrega al país. El sospitós va aportar dos vídeos de càmeres de la Direcció Regional de Carreteres de Constanta per acreditar que no era al país el dia dels fets. A la primera gravació, datada a les 16.31 hores del 27 de febrer del 2021, es veia l'investigat anant de copilot d'un vehicle. Al segon, de l'endemà al migdia, les càmeres van gravar el mateix cotxe circulant per la xarxa viària de Romania.
Amb aquesta informació nova, els Mossos van ampliar la investigació i van concloure que "podria haver estat el pare i no el fill" la persona implicada en els fets. Els investigadors remarcaven que tant el cotxe com el telèfon mòbil que havien vinculat al sospitós estan a nom del pare i que, per això, el cas es va dirigir d'entrada contra ell, però que la identificació d'un testimoni va fer girar les sospites cap al fill.
Finalment, el jutjat va exonerar el fill i serà el pare qui s'asseurà al banc dels acusats. El cas, que el jutjarà un jurat popular, arribarà a judici a l'Audiència de Girona. Les acusacions han sol·licitat que els arrestats en l'operació del desembre del 2021 declarin com a testimonis perquè van ser a la festa que va acabar amb la mort de la víctima, però la investigació no els vincula amb l'atac mortal.
La víctima tenia com a familiars propers la seva mare, que vivia al Marroc, i cinc germans. A banda de la pena de presó, les acusacions volen que els processats els indemnitzin amb 340.000 euros pel dany moral patit.
