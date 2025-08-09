Entrevista
Javi Molina, alcalde de Maçanet de Cabrenys: “Una de les grans fites que tenim és renovar l’entrada del poble”
Javi Molina Mejuto (Figueres, 1971) es va estrenar en la política municipal fa sis anys com a número dos de la llista d’ERC, que va governar Maçanet amb Mercè Bosch. El 2023, va obtenir l’alcaldia liderant la llista Maçanet Sempre-Acord Municipal.
Com li ha anat l’estrena com a alcalde en aquests primers dos anys?
El balanç és positiu. He pogut arribar als veïns amb la proximitat que crec necessària en un municipi com Maçanet de Cabrenys. Em considero un alcalde de 24 hores, proper, de carrer. M’agrada tractar amb els veïns i veïnes i procurar estar al dia de tot allò que afecta les necessitats del poble. Pel que fa al programa de govern, anem força bé, la veritat. S’estan assolint la majoria de les fites que ens vam marcar, tot i que hi ha algun projecte que ens està costant més i és possible que no es pugui dur a terme en la mesura que volíem, però queden dos anys de mandat i estic satisfet de com està evolucionant. En general, els inputs que m’arriben dels veïns són positius. I això em reconforta i esperona.
Vostè, però, ja feia quatre anys que estava dins de l’equip de govern de l’exalcaldessa Mercè Bosch. Què en va poder treure per ara?
Tot i no estar al capdavant, treballar a l’equip de govern del mandat anterior m’ha permès conèixer millor l’administració local i les seves particularitats. Continuo treballant des d’una perspectiva d’esquerres, amb un equip renovat, i el mandat anterior em va servir per definir la meva pròpia manera de gestionar els recursos municipals, fet que ha sigut un avantatge a l’hora de treballar pel poble d’una manera eficaç.
Posats a treballar, quines mancances hi veu a Maçanet, que es puguin resoldre?
Maçanet de Cabrenys és un micropoble rural, que depèn dels seus propis recursos. A part de les contribucions dels veïns i dels ajuts d’administracions superiors, no tenim cap altra font d’ingrés, cap gran empresa ni sòl industrial que facin grans aportacions a les finances locals. Això ens suposa un esforç suplementari respecte de municipis més grans o industrialitzats. El boom urbanístic dels anys 60 ens va deixar sis urbanitzacions amb una planificació poc adient i amb moltes mancances en serveis bàsics. Avui encara n’estem pagant, literalment, les conseqüències. Tenim molts quilòmetres de carrers amb infraestructures molt envellides, que costen molt de mantenir. I sense ajuts exteriors, com per exemple un de l’ACA (Agència Catalana de l’Aigua) que ens ha permès renovar la xarxa d’aigua de tres urbanitzacions, no podem mantenir el nivell de benestar que necessitem. En el pressupost d’aquest any, les inversions reals arriben a més d’1,5 milions d’euros, que en comparació al pressupost del 2024, que van ser de 245.000 euros, suposa un increment de més del 600%, gràcies als ajuts que hem aconseguit de les administracions supramunicipals. Gràcies a això, Maçanet farà un pas de gegant en la renovació de les infraestructures.
"Ser un municipi transfronterer, per a nosaltres, té més avantatges que inconvenients"
Què n’esperen d’aquesta convocatòria del Pla Únic d’Obres i Serveis (PUOSC)?
Amb el Pla d’Obres 25-29, assolirem una de les grans fites del nostre programa de govern, que és renovar l’entrada del poble. Això ha de fer que Maçanet avanci en la recuperació del nivell de benestar, tant de veïns com de visitants, i que torni a ser digne, agradable i pràctic accedir al nucli antic. Farem, també, que l’ajuntament tingui, per fi, una sala de plens i uns serveis sanitaris a l’edifici consistorial accessibles a persones amb mobilitat reduïda. I el tercer projecte que hem presentat al PUOSC és la reparació de la façana nord de l’edifici de Can Viola, on tenim una sala d’exposicions permanents i l’Oficina de Turisme. Serà una obra que ens ha de permetre aturar la degradació d’aquest immoble tan emblemàtic i singular que tenim al mig del poble.
Mesos enrere, l’alcalde de la Vajol ens deia que reclamaven a la Diputació de Girona que millorés la carretera que connecta ambdós municipis...
Efectivament, aquest és un objectiu important del govern dels dos pobles. Malauradament, la Diputació de Girona no preveu en les seves polítiques fer-se càrrec de més infraestructures d’aquesta mena i , sobretot, que necessitin el nivell d’inversió que cal a la carretera que uneix Maçanet de Cabrenys i la Vajol. Actualment, davant d’aquesta manca de suport, estem dirigint els nostres esforços cap a una altra administració. Aquesta, precisament, va ser una de les problemàtiques que li vaig plantejar a la consellera de Territori de la Generalitat, Sílvia Paneque, en la seva visita institucional que va fer a Maçanet. Confio que la seva disposició i compromís a trobar una solució ens ajudi perquè, finalment, la Generalitat pugui fer-se càrrec d’aquesta via interurbana tan envellida.
Recentment, commemoraven els 30 anys del pont de Riumajor. Què va suposar aquesta infraestructura per aquesta zona?
El pont de Riumajor i la carretera de Tapis, que es van començar a construir l’any 1992 i es van inaugurar el 1995, va suposar un abans i un després en el desenvolupament local dels pobles d’ambdós costats de la frontera. Abans, no hi arribaven els cotxes per carretera i s’havia d’anar a peu. Aquesta infraestructura ha permès que hi hagués un desenvolupament econòmic i social importants a banda i banda de la frontera. El pont de Riumajor ha suposat eliminar les fronteres físiques entre l’Empordà i el Vallespir, i consolidar, entre la Catalunya Nord i Sud, una altra via d’unió necessària i reclamada des de fa més de cent anys, eliminant un greuge molt antic d’aquesta part del territori. Maçanet, Tapis i els pobles veïns de l’altra banda de la muntanya, com Costoja o Sant Llorenç de Cerdans, han mantingut històricament un lligam social i cultural important, i la construcció del pont de Riumajor ha permès consolidar-lo.
Ser un municipi transfronterer els porta beneficis de comunicar-se amb el nord?
Té més avantatges que inconvenients. És veritat que el fet de ser un lloc de pas pot fer que puntualment tinguem problemàtiques associades a aquest fet, però el que és més positiu són, precisament, els efectes d’aquesta particularitat transfronterera. L’intercanvi cultural, econòmic i social suposa un pilar del nostre creixement. L’agermanament amb Reynès, al Vallespir, n’és un bon exemple. Aquest primer diumenge d’agost, a la Festa de Les Salines, hem recuperat una diada de germanor amb aquest poble per continuar consolidant els lligams que ens uneixen dins d’aquest àmbit transfronterer.
"La meva prioritat és consolidar el Consorci Salines Bassegoda a escala institucional"
Treballen per a implementar la comunitat energètica local...
Sí. Amb aquesta iniciativa, volem avançar en la transició energètica del poble. Precisament, és un dels objectius del nostre programa de govern, treballar en un model de consum energètic més just i col·laboratiu, aprofitant que els equipaments municipals produeixin energia renovable, cobrint part del seu propi consum, i poder, també, beneficiar directament els veïns. La comunitat energètica ens permetrà avançar cap a un estalvi compartit, reduir la dependència energètica i fer un ús responsable dels recursos públics. Amb l’ajuda de la Diputació de Girona, hem redactat el projecte inicial i ens hem proposat que el PAES 25-29 serveixi en part per dur a terme la primera fase, que seria posar plaques solars a la piscina municipal.
Vostè, també, és el president del Consorci Salines/Bassegoda. En què treballen?
Soc president del Consorci Salines-Bassegoda des del passat any 2023, amb un mandat de quatre anys. La meva prioritat és consolidar el Consorci a escala institucional i que arribi a ser una eina realment útil per als municipis d’aquesta franja de l’Alt Empordà. Els últims anys, tot i els esforços de les anteriors juntes de govern, el Consorci havia entrat en una dinàmica complicada. Per això estem treballant molt amb la consolidació institucional i la cohesió dels municipis que el conformen. Hem aconseguit que hi entrés a formar-ne part del plenari el Consell Comarcal de l’Alt Empordà, amb suport financer inclòs.
Buscant sumar forces...
Sí. També hi ha entrat a formar-ne part, una institució privada molt sòlida a escala de territori, que és la Fundació Pioners del Nostre Temps, amb seu a Albanyà, i amb la qual estem en una taula de governança treballant en un ajut de més de 300.000 euros de la Generalitat per a la gestió d’espais naturals. Hem aconseguit, també, desbloquejar el Pla d’Usos del Pantà Darnius-Boadella, que recentment ha aprovat definitivament l’Agència Catalana de l’Aigua, i del qual el Consorci en serà l’òrgan gestor. I pel que fa al turisme, hem entrat a formar part de la Junta de Govern d’Empordà Turisme, amb un acord de col·laboració, i amb la idea de treballar conjuntament en un pla de desenvolupament equilibrat, de qualitat, i adaptat als interessos i necessitats del Territori que representem.
