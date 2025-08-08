Equipament municipal
L'Escala acaba la primera fase de millores a la piscina municipal
Els treballs han tingut un cost de 200.000 euros i aviat començaran noves inversions com l'actuació a la sala de màquines
L'Ajuntament de l'Escala ha acabat la primera fase d'obres a la piscina municipal, que compten amb una subvenció dels fons europeus Next Generation per valor de 200.000 euros. Pròximament, es posarà en marxa una segona fase
En aquesta primera fase s'ha fet especial incidència en la millora i l'eficiència energètica d'aquest equipament. S'ha invertit en la climatització i ventilació dels diferents espais. També s'han millorat els tancaments, tant a l'entrada i sortida de les instal·lacions (amb portes automàtiques), com a l'accés a la sala de fitness. També s'ha millorat la coberta.
Pel que fa a la segona fase, servirà per millorar la zona de vestidor i la instal·lació d'una màquina deshumidificadora per reduir l'excés de condensació.
Aquesta és una de les obres finançades a través de la subvenció del programa de Plans de Sostenibilitat Turística en Destinacions, finançada amb el Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència (PRTR), a través de fons europeus NextGenerationEU.
Més activitats
D'altra banda, s'ha posat en marxa la nova fòrmula de gestió del personal de socorrisme i activitats dirigides. El regidor d'Esports, Boran Minic, ha remarcat que es preveu que a partir d'aquest setembre es pugui incrementar de forma considerable el nombre d'activitats dirigides, passant d'una quarantena a la setmana de l'anterior hivern a més de 60.
A més, l'alcalde de l'Escala, Josep Bofill, ha apuntat que aviat s'anunciaran noves inversions, com serà la millora de les màquines del gimnàs.
