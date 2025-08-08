Medi ambient
L’ACA estudiarà l’impacte de la sequera en els peixos de rius de l'Empordà
Els mostrejos inclouran el seguiment d’espècies, densitats i hàbitats als rius Ter, Fluvià i Muga
L’Agència Catalana de l’Aigua (ACA) ha tret a licitació un contracte per analitzar els efectes de la sequera en les comunitats de peixos dels rius empordanesos, gironins i d’altres conques internes. Els treballs, amb un pressupost de més de 79.000 euros, inclouran mostrejos al Ter, Fluvià, Muga i Tordera, així com a altres trams fluvials del país.
El projecte, que donarà continuïtat als controls intensificats durant els episodis de sequera, preveu estudiar quines espècies hi ha en cada punt, la seva densitat, mida i edats. També es caracteritzaran els hàbitats i es mesuraran paràmetres com la temperatura, el pH, la conductivitat i l’oxigen de l’aigua. Els mostrejos es duran a terme en les 27 estacions de la Xarxa de vigilància de la sequera, que a la demarcació inclouen punts als principals rius gironins. A més, es podrien afegir fins a 30 localitzacions addicionals en altres conques com el Besòs, el Foix o el Gaià.
Segons l’ACA, l’objectiu és aprofundir en la valoració de l’afectació que ha tingut la sequera sobre els ecosistemes aquàtics i comprovar el grau de recuperació un cop s’assoleixin les condicions hidrològiques habituals.
Una durada d'un any
Un cop adjudicat, el contracte tindrà una durada d’un any, amb opció de pròrroga per un any més. El treball de camp permetrà conèixer de manera més detallada la situació de la fauna piscícola als rius i l’evolució després d’un període de sequera prolongat.
La xarxa de sequera forma part del Pla de Sequera de l’ACA, que estableix un conjunt de controls ambientals davant episodis d’escassetat d’aigua. Les 27 estacions de seguiment, integrades també a la xarxa de vigilància, ja compten amb controls biològics regulars, però l’organisme considera necessari intensificar-los quan hi ha condicions extremes o durant la fase de recuperació.
- Denuncien que un restaurant del cap de Creus cobra 10 euros per persona per reservar taula i no els retorna: 'No és legalment vàlid
- Aquests són els municipis de l’Alt Empordà que es troben en alerta per risc molt elevat d’incendi forestal
- Desmantellen a Terrades un cultiu de 461 plantes de marihuana valorat en 447.022 euros
- Evacuen amb helicòpter a un motorista amb un fort traumatisme, a la Jonquera
- Una inspecció en un prostíbul de Capmany acaba amb dues prostitutes detingudes i sancions per possessió d’armes i drogues
- El castell de Sant Ferran estrena una nova etapa d’obertura turística i pedagògica
- Reflexions sobre la notícia 'Salut canviarà el model de les urgències a l’Alt ': 'Una altra oportunitat perduda per a la ciutat de Figueres
- El CF Sant Pere Pescador desapareix després de 104 anys d'història i en responsabilitza l'Ajuntament