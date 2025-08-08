Polèmica
Denuncien que un restaurant del cap de Creus cobra 10 euros per persona per reservar taula i no els retorna: "No és legalment vàlid"
L'Agència Catalana del Consum ha alertat que aquesta pràctica és il·legal i ha anunciat que obrirà una inspecció per comprovar si el local compleix la normativa vigent
Un restaurant del cap de Creus cobra 10 euros per persona com a "despesa de gestió" per reservar una taula. L'import s'ha d'abonar per avançat i no es retorna en cap cas, ni tampoc es descompta del preu final del menjar. Això implica que, per exemple, una reserva per a 10 persones comporta un cost addicional de 100 euros, a banda del que es pagui pel dinar o el sopar. La pràctica no és legal, segons l'Agència Catalana del Consum, motiu pel qual l'organisme obrirà una inspecció per comprovar si el local compleix la normativa vigent.
El cas s'ha destapat gràcies a una queixa rebuda a El matí de Catalunya Ràdio. El programa s'ha posat en contacte amb el restaurant en qüestió, del qual no han revelat el nom. Segons l'establiment, el pagament s’aplica per garantir el compromís dels clients amb la reserva i per finançar el servei extern que utilitzen per a la seva gestió. "És una despesa per la gestió de la reserva que no es descompta de la factura durant els mesos de juliol i agost. Si la reserva fos per al setembre, sí que es descomptaria del tiquet final", han explicat des del local en declaracions a l'emissora.
Segons el restaurant, la gestió de les reserves la fa una "empresa externa", i amb els 10 euros per persona asseguren tant el cost d’aquest servei com el compromís dels clients amb la seva reserva.
"És senzillament vergonyós"
A banda de la queixa manifestada a Catalunya Ràdio, diverses ressenyes a internet també critiquen les condicions. "Érem 5 adults i 4 infants, incloent-hi 2 nadons. Ens van demanar un pagament previ de 10 euros per persona, en total 90 euros. És senzillament vergonyós", es queixen uns clients. I d’altres, tot i destacar que el menjar i l'espai eren fantàstics, manifesten que se senten "molt estafats" perquè "cobren 10 euros per persona que no descompten quan es paga el compte".
"Ras i curt, això no es pot fer"
El director de l'Agència Catalana del Consum, Isidor García, ha estat taxatiu i, en declaracions a El matí de Catalunya Ràdio, ha deixat clar que "ras i curt, això no es pot fer", en referència a la pràctica de cobrar per fer reserves sense descomptar l'import del preu final.
Segons la normativa vigent, les condicions de reserva han de ser clares, no abusives i no poden vulnerar els drets dels consumidors. "Et poden cobrar per una reserva sempre que aquesta quantitat es pugui descomptar al preu final dels serveis. Cobrar per un servei de reserva sense descomptar-ho, encara que sigui juliol o agost, no és vàlid legalment", ha sentenciat.
Tot i això, els establiments sí que poden aplicar compensacions per cancel·lació o incompareixença, però aquestes han de complir amb criteris de proporcionalitat i informació prèvia al client. "Si es cobra per incompareixença, s'han d'establir molt clarament les condicions. El termini d'espera de la reserva ha de ser d’entre 30 i 60 minuts des de l’hora de la reserva fins a la incompareixença", ha remarcat García.
Obligació d'informar prèviament el consumidor
Segons Consum, els establiments estan obligats a informar de manera prèvia i explícita dels següents aspectes abans de formalitzar qualsevol reserva:
- Si es cobrarà una quantitat anticipada i si aquesta es descomptarà del tiquet final.
- L’import exacte que es facturarà en cas que el client no es presenti.
- El termini màxim abans de la reserva per fer una cancel·lació sense penalització.
Finalment, l’agència també recorda que no es poden cobrar mai serveis complementaris que ja es consideren inclosos en el preu, com ara la taula o els coberts.
