La construcció del nou Pump Truck d’Empuriabrava començarà al setembre
S’instal·larà a la zona verda del Trabuc i no pas al costat de l’aeròdrom, com s’havia previst inicialment
La construcció de la pista pública de Pump Truck, promoguda per l'Ajuntament de Castelló d'Empúries, començarà al mes de setembre, segons les previsions municipals. El seu emplaçament està previst a la zona del Parc del Trabuc, a tocar l’estació potabilitzadora d’aigua, i permetrà comptar amb una infraestructura esportiva i d’oci, tot sent un dels més grans de les comarques gironines.
Es tracta d’un circuit tancat amb corbes peraltades, pujades, baixades i salts que permet a l’usuari, amb bicicleta, patins o patinet, aprofitar el seu propi impuls i la mateixa inèrcia del traçat per a desplaçar-se.
Procés participatiu
Aquest equipament va ser una de les propostes guanyadores del Pressupost Participatiu i tindrà una inversió aproximada de 200.000 euros. Inicialment, s’havia de construir a la zona esportiva de l’aeròdrom «perquè quedava massa arraconada i vam considerar que el nou emplaçament era més adequat», explica el regidor d’Urbanisme Josep Maria Canet.
La superfície projectada ocuparà més de 2.000 m² i disposarà d’una pista per a adults i també una petita pista pels infants, juntament amb un espai de descans amb mobiliari urbà.
