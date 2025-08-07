El projecte Ibis Ermità de la Fundació Alive avança i es prepara per a noves arribades a l'Empordà

Un nou grup d'aus procedents d’Àustria i de diferents zoològics europeus s'afegiran a l'aviari dels Aiguamolls, aquest setembre

Un exemplar d'ibis ermità de la colìnia dels Aiguamolls

Un exemplar d'ibis ermità de la colìnia dels Aiguamolls / Fundació Alive

Redacció

Redacció

Pau

El projecte de reintroducció de l’ibis ermità a l’Empordà, impulsat per la Fundació Alive, segueix desenvolupant-se segons el calendari previst. Actualment, els 19 exemplars d’ibis procedents del ZooBotánico de Jerez es troben a l'aviari instal·lat al Parc Natural dels Aiguamolls de l'Empordà. Durant el mes de juliol, aquests ocells han pogut sortir a volar lliurement dues vegades al dia en sessions supervisades, fet que ha contribuït a enfortir-los físicament i ajudar-los a familiaritzar-se amb l'entorn.

Una cuidadora amb els ibis residents als Aiguamolls

Una cuidadora amb els ibis residents als Aiguamolls / Fundació Alive

Tanmateix, ara que han entrat en una fase més sensible del seu cicle natural, marcada per l’instint migratori, els animals romanen dins de l’aviari. Aquesta mesura permet garantir la seva seguretat i assegurar una millor adaptació al medi abans del seu alliberament definitiu. Davant aquest nou context, els voluntaris i les cuidadores del projecte han intensificat les tasques d’enriquiment ambiental, introduint estímuls i estructures que fomenten el benestar físic i mental dels ocells. Aquestes activitats inclouen l’ús de materials naturals, nous punts d’alimentació i elements que promouen el comportament natural de l'espècie.

Nous membres

Durant el mes de setembre es preveu l’arribada d’un nou grup d’ibis procedents d’Àustria i de diferents zoològics europeus, que s’uniran als exemplars actuals per formar la futura població empordanesa d’aquesta espècie en perill d'extinció. Aquest esforç col·laboratiu internacional és clau per garantir l’èxit del projecte i avançar cap a l’establiment d’una població estable d’ibis ermitans a Catalunya.

Per tal de fer possible aquest projecte, la Fundació Alive ha obert dues línies de participació ciutadana: el programa d’apadrinament d’ibis i la campanya d’alimentació per només 1 €/mes. Ambdues iniciatives permeten a qualsevol persona contribuir activament a la conservació d’aquesta espècie amenaçada i formar part d’un projecte pioner de recuperació de fauna salvatge al país.

TEMES

