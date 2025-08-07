Successos
Mor ofegada una dona de 81 anys a la platja del Port de Llançà
És la cinquena víctima mortal a la Costa Brava
Una dona de nacionalitat francesa i 81 anys ha mort ofegada aquest dijous al matí a la platja del Port de Llançà. L’avís al telèfon d’emergències 112 s’ha rebut cap a un quart de deu del matí, fora de l’horari de vigilància, que comença a les 10 del matí.
El Sistema d’Emergències Mèdiques (SEM) ha activat tres unitats terrestres i ha practicat maniobres de reanimació a la víctima, però no s’ha pogut salvar-li la vida.
Amb aquesta ja són cinc les persones que han mort aquest estiu a les platges de la Costa Brava des de l’inici oficial de la campanya de bany, el passat 15 de juny. A tot Catalunya, la xifra puja a 17 víctimes mortals, cinc més que en el mateix període de l’any passat (12).
Protecció Civil de la Generalitat fa una crida a la prudència a les platges, piscines i aigües interiors, especialment durant els mesos d’estiu. Davant qualsevol situació de risc o persona amb dificultats dins l’aigua, es demana avisar immediatament el servei de socorrisme o trucar al 112.
