Detingut un home i en cerca dos còmplices pels tres robatoris en domicilis de l’Alt Empordà

Els agents van recuperar joies i objectes sostrets després que un mosso fora de servei detectés un vehicle amb objectes provinents dels robatoris

Una imatge d'arxiu d'unes manilles dels Mossos. / Mossos d'Esquadra

Els Mossos d'Esquadra han detingut un home i busquen dos còmplices relacionats amb tres robatoris en habitatges a l’Alt Empordà. Els fets van tenir lloc entre el 20 i el 23 de juliol a Ordis, Pont de Molins i Boadella d’Empordà.

L’arrestat, de 31 anys, està acusat de ser el presumpte autor dels tres robatoris amb força en interior d’habitatges. La detenció es va produir el 31 de juliol a Tossa de Mar, en el marc d’una investigació oberta per la Unitat d’Investigació de la comissaria de Figueres. Aquest individu ha ingressat a la presó.

Els robatoris es van cometre mentre els propietaris no eren a casa, i en tots els casos els lladres van accedir forçant finestres o escalant fins a la segona planta. Entre els objectes sostrets hi havia joies, diners, material informàtic i telèfons mòbils.

Un dels investigadors, que es trobava fora de servei, va detectar a Figueres un vehicle amb un home i una dona relacionats amb delictes similars. Una patrulla els va interceptar i va localitzar a l’interior joies, un mòbil i un tornavís, objectes que provenien dels robatoris investigats. Durant la invetigació, també es van recuperar més joies en una botiga de compra i venda d’or de la ciutat.

Els Mossos van identificar els autors dels tres robatoris: dos homes i una dona. El 31 de juliol van detenir l’home de 31 anys que havia estat localitzat a Figueres, i la investigació continua oberta, sense descartar noves detencions.

