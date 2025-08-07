Successos

Un cotxe s'accidenta i acaba dins d’un rec a Avinyonet de Puigventós

Un dels ocupants haresultat ferit lleu

Senyalització d'un accident de trànsit. / Mossos d'Esquadra

Avinyonet de Puigventós

Aquest dimecres a la nit, un cotxe va patir un accident de trànsit a Avinyonet de Puigventós i va acabar dins d’un rec i mig bolcat. El sinistre es va produir a causa d’una avaria mecànica relacionada amb un problema a la roda del turisme.

El vehicle circulava per la GIV-5105, en un tram que fa de travessera, i a l’alçada del quilòmetre 4,7 va sortir de la via i va patir l’accident, segons el Servei Català de Trànsit

Fins al lloc dels fets s’hi van desplaçar els Mossos d’Esquadra de Trànsit, els Bombers i el SEM.

Dues persones viatjaven al cotxe i una d’elles va patir lesions lleus a l’esquena. Va ser traslladada a un centre sanitari per atenció mèdica.

