Recta final per a les obres del futur Centre de Dia i l'OMAC d'Empuriabrava

El condicionament del local, on s’ha d’instal·lar el futur Centre de Dia d’Empuriabrava, "està encarant la seva recta final", segons explica el regidor d’Urbanisme, Activitats i Patrimoni Municipal Josep Maria Canet. L’equipament està ubicat a l’inici del carrer Moxó, sota la coberta dels famosos Arcs, on en el seu moment hi havia hagut una potent zona nit i, també, su supermercat. El projecte és promogut per l'Ajuntament de Castelló d'Empúries.

La previsió inicial del Govern municipal és que aquest centre de Dia ofereixi unes vint plantes. L’equipament també donarà acollida a l’Oficina Municipal d’Atenció al Ciutadà (OMAC).

Inclós en el PUOiSC

Aquest projecte va ser inclòs en el Pla Únic d’Obres i Serveis (PUOiSC) del govern de la Generalitat per a l’any 2024, amb una subvenció que superava els 80.000 euros en un pressupost inicial de 369.000 euros. Després de les modificacions realitzades al projecte inicial, el regidor d’Urbanisme Josep Canet preveu que ben aviat es pugui començar el tràmit final d’aquest nou espai de serveis municipals.

La nova rampa que millorarà l'accessibilitatd els usuaris. / Santi Coll

El local ocupat havia estat un supermercat anys enrere i està situat en el tram del carrer Moxó proper a la mota i la desembocadura de la Muga.

Entre les obres que s’han dut a terme en aquest projecte hi ha la construcció d’una rampa d’accés des de peu de carrer per a facilitar el pas de persones amb mobilitat reduïda.