La Policia Local de la Jonquera intensifica la lluita contra el consum de drogues amb 50 denúncies en un mes

La Policia Local de la Jonquera ha intensificat la seva actuació contra el consum i la tinença de drogues durant el mes de juliol, en què ha registrat 50 denúncies relacionades amb substàncies estupefaents, una xifra que representa el 71% del total d’infraccions detectades en matèria de seguretat ciutadana (70 en total) en aquesta població fronterera.

Dins d’aquestes actuacions, els agents han dut a terme 21 proves de drogotest a conductors, amb 15 resultats positius. Com a conseqüència directa, nou vehicles han estat retirats de la via pública. A més, la Policia Local ha dut a terme set detencions, de les quals quatre estan vinculades a delictes contra la salut pública, una per furt, una per amenaces i una per estrangeria. També s’han obert quatre diligències penals sense detenció: una per drogues, una per salut pública i dues per furts lleus.

L’Ajuntament de la Jonquera ha destacat que aquest balanç d’actuacions referma el compromís del cos policial amb la seguretat ciutadana, la convivència i la lluita contra conductes delictives.

178 denúncies de trànsit

La mobilitat i els controls de trànsit han estat un altre focus destacat de l’activitat policial al llarg del mes. En total, s’han retirat 26 vehicles de la via pública per diversos motius: 9 per proves de drogues, wusy per qüestions de senyalització viària, 2 per diligències penals, 6 per problemes de documentació, 2 per manca de permís de conduir, 1 per estar calcinat i 2 més per estar abandonats. També s’ha immobilitzat un camió.

Pel que fa a les sancions per infraccions de trànsit, la Policia Local ha interposat 178 denúncies. D’aquestes, 23 han estat gestionades pel Servei Català de Trànsit i 155 a través del sistema XALOC.

El regidor de Seguretat Ciutadana, Rafael Medinilla, ha subratllat en un comunicat la importància de la tasca policial: “Aquestes dades són un reflex de l’esforç constant per mantenir la convivència i l’ordre públic”. Des de l’Ajuntament s’ha reiterat el compromís de continuar reforçant la seguretat al municipi i vetllar per un entorn cívic i segur per a tothom.