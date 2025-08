Un músic, ferit per la caiguda d'una torre de llum durant un concert de la festa major de Vila-sacra

Un músic va resultar ferit durant un concert de la festa major de Vila-sacra. Els fets van ocórrer diumenge passat, cap a la una de la matinada, quan, per causes que es desconeixen, una torre de llum de 8 metres de llargada, situada a 4 metres d’altura, va caure sobre l’escenari on actuava el grup Betty Orquestra, ferint un dels seus integrants.

Segons fonts dels Mossos d'Esquadra, el músic hauria patit una fractura de tíbia i peroné i un trau al cap. En un primer moment, la víctima va ser atesa in situ per una ambulància del Sistema d’Emergències Mèdiques (SEM), però, finalment, va haver de ser traslladada a l’Hospital de Figueres.

Fins al lloc dels fets, també s’hi van desplaçar dues dotacions dels Mossos d’Esquadra.

L'Ajuntament lamenta els fets

Consultat per l’EMPORDÀ, l’Ajuntament de Vila-sacra –organitzador del concert– no ha volgut oferir més detalls sobre l’incident, però ha lamentat els fets. "Ens sap molt greu que l’orquestra hagi tingut aquest problema i, especialment, que un dels músics, a qui desitgem una bona i ràpida recuperació, s’hagi fet mal", ha expressat l’alcaldessa del municipi, Maria Corbairan.