Aquests són els municipis de l’Alt Empordà que es troben en alerta per risc molt elevat d’incendi forestal

Un total de 25 municipis de l’Alt Empordà es troben aquest dimarts en situació de perill municipal molt alt d’incendi forestal, segons el mapa de predicció dels Agents Rurals. Davant d’aquest escenari, s’ha activat el nivell 3 del Pla Alfa que comporta la suspensió de la majoria d’activitats amb risc de provocar foc a menys de 500 metres de zona forestal.

La mesura afecta municipis com:

En tots aquests punts, els Agents Rurals centren la vigilància en el compliment de les restriccions que es mantenen mentre duri aquest nivell d’alerta.

Queda prohibit encendre foc a tot tipus d’espais oberts, àrees recreatives, zones d’acampada i àrees de descans de la xarxa viària. També se suspenen totes les autoritzacions per cremar rostolls, restes de poda, pastures i materials silvícoles. A més, no es pot utilitzar maquinària ni equips que generin espurnes, descàrregues elèctriques o deflagracions en zones forestals o a menys de mig quilòmetre, tret que sigui per tasques d’extinció d’incendis. El mateix passa amb els bufadors, les serres radials i altres eines similars, i també amb l’ús de pirotècnia o el llançament d’objectes en combustió.

El mapa municipal de risc es confecciona a partir de la intersecció entre el mapa de termes municipals i la predicció diària del perill d’incendi, i el nivell assignat a cada municipi correspon a la màxima alerta que afecta la seva superfície forestal. Quan s’activa el nivell 3 del Pla Alfa, i es combina amb altres indicadors, Protecció Civil pot decretar també la fase de prealerta del Pla INFOCAT, que prepara els serveis d’emergència per a una possible intervenció immediata davant del risc d’un gran incendi.