L'Escala tanca un acord amb el Bisbat per comprar i enderrocar la rectoria

L’Ajuntament de l’Escala i el Bisbat de Girona han arribat a un acord per a adquirir i enderrocar l’edifici de la rectoria, amb l’objectiu de continuar esponjant l’entorn de l’església. En aquest sentit, el darrer ple va aprovar la resolució d’al·legacions de l’expedient que va iniciar el consistori, que des del principi apuntava a una expropiació pactada entre les dues parts implicades. En aquesta línia, es preveu una permuta de propietats, de manera que la rectoria i l’hort propietat del Bisbat, que hi ha sota la muralla de Sant Martí d’Empúries, passin a ser de titularitat municipal, mentre que es transferiria al Bisbat una casa que té l’Ajuntament al costat del CAP més uns 50.000 euros.

L’objectiu municipal és continuar el procés per esponjar l’entorn de l’església, com ja es va fer a la plaça del 3r Centenari i amb una altra propietat que hi havia al costat de la rectoria. En aquest sentit, l’edifici de la rectoria es preveu que sigui enderrocat i es faci un projecte de condicionament i millora de tot aquest entorn, per tal de potenciar-ne el gaudi públic i es doni major rellevància a l’edifici de l’església com a construcció històrica.

El ple del mes de juliol també va aprovar inicialment la modificació puntual del pla general referent al SUP IV Els Masos, adaptant-lo al que marca el Pla Director d’Urbanisme de revisió dels sòls no sostenibles del litoral gironí, així com la renovació del pla antifrau per al període 2025-2028.